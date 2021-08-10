نيسان صنى تغرد منفردة على عرش «الملاكي» المحلية

تصدرت نيسان صنى قائمة الطرازات الملاكى المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى مصر خلال النصف الأول من 2021، بواقع 8034 سيارة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين وهى بى واى دى f3 التى بلغت مبيعاتها 3192 وحدة محتلة المركز الثانى بالقائمة.

وكانت مبيعات نيسان صنى 4595 وحدة خلال أول 6 أشهر من عام 2020، فى حين كانت مبيعات بى واى دى 1735 وحدة، إذ كانت فى المركز الرابع بين أكثر الطرازات الملاكى المجمعة محليًا مبيعًا بمصر خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن مبيعات الطرازات الملاكى المجمعة محليًا بلغت 27.1 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 16.8 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2020 بمعدل نمو يقارب %61.3، فى المقابل سجلت السيارات الملاكى المستوردة نموًا بنسبة %63 إذ وصلت إلى 73.9 ألف وحدة مقابل 45.3 ألف وحدة بنفس الفترة من العام الماضى.

فى المركز الثالث بقائمة الطرازات الملاكى المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى مصر خلال أول 6 أشهر من العام الحالى جاءت شيفروليه أوبترا بمبيعات 3110 سيارات مقابل 1702 خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ فى حين جاءت شيرى تيجو 7 فى المركز الرابع بواقع 2315 وحدة مقابل 115 وحدة، وحلت شيرى أريزو 5 فى المركز الخامس بمبيعات 2184 وحدة مقابل 1935 وحدة.

حسمت هيونداى النترا اتش دى المركز السادس بين أكثر الطرازات الملاكى المحلية مبيعًا فى مصر خلال النصف الأول من 2021 بواقع 1885 سيارة مقابل 2102 سيارة بنفس الفترة من عام 2020، فى حين وصلت مبيعات هيونداى أكسنت RB إلى 1754 وحدة محتلة المركز السابع.

كان المركز الثامن من نصيب شيرى تيجو التى باعت 1341 سيارة مقابل 1380 سيارة فى أول 6 أشهر من 2020، فيما حسمت لادا جرانتا المركز التاسع بواقع 1336 وحدة مقابل 858 سيارة، وتبعتها فى المرتبة العاشرة نيسان سنترا التى باعت 1277 سيارة مقابل 597 سيارة ف نفس الفترة من 2020.

بلغت مبيعات تويوتا فورتشنر التى تبلغ سعتها اللترية 4 آلاف سى سي؛ 351 وحدة مقابل 303 وحدات فى النصف الأول من العام الماضي؛ محتلة المركز الحادى عشر بين مختلف الطرازات المحلية؛ فى حين بلغت مبيعات كيا سورنتو سعة 3500 سى سى 140 سيارة مقابل 91 سيارة فى الشهور الستة الأولى من 2020 لتأتى فى المركز الثانى عشر.

جاءت جيب جراند شيروكى فى المركز الثالث عشر بين أكثر الطرازات الملاكى المجمعة محليًا مبيعًا فى مصر بمبيعات 100 وحدة فى حين كانت مبيعات السيارة الأمريكية 207 وحدات خلال أول 6 أشهر من العام الماضي؛ وتبعتها تويوتا فورتشنر سعة 2700 سى سى بواقع 78 وحدة مقابل 77 وحدة.

جاء المركز الخامس عشر من نصيب جيب رانجلر أنليمتيد التى باعت 37 سيارة فى الشهور الستة الأولى من 2021، فى حين حسمت كيا سورنتو سعة 2400 سى سي؛ المركز السادس عشر بمبيعات لم تتجاوز 4 وحدات فقط مقابل 16 وحدة فى نفس الفترة من 2020.

شهدت فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى غياب العديد من الطرازات عن السوق وأبرزها شيفروليه أفيو التى كانت مبيعاتها 1053 وحدة خلال النصف الأول من عام 2020، كما غابت جيلى إيمجراند 7 التى كانت مبيعاتها 20 سيارة، فيما كانت مبيعات شيرى انفى 5 وحدات مقابل3 وحدات لشيفروليه لانوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الطرازات الملاكى بمختلف أنواعها فى مصر (المستورد والمحلي)؛ سجلت نموًا بنسبة %63 خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من 2020، وذلك بفضل الأداء الإيجابى للعديد من فئات السيارات الملاكى وأهمها الطرازات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سى سى، والتى ارتفعت بنسبة %538 مسجلة 4922 وحدة مقابل 772 وحدة.

تعتبر مبادرة الرئيس السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى من أبرز الأسباب الدافعة لنمو قطاع السيارات المجمعة محليًا إذ تشترك فى المبادرة العديد من العلامات التجارية؛ عبر عدة طرازات يتم تجميعها محليًا فى خطوط الإنتاج التابعة للعديد من الوكلاء، وأبرزهم جى بى غبور أوتو، والمنصور للسيارات، وشركة الأمل لتصنيع السيارات، ونيسان إيجيبت.

ومن خلال المبادرة؛ يقوم العملاء بتسليم السيارات التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي؛ بغرض الاستفادة من قدرات مصر فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى الذى يعد أيضًا أرخص فيما يتعلق بتكاليف تشغيل السيارات، وبالفعل قام العديد من الوكلاء بتسليم مئات الوحدات من السيارات المشتركة فى المبادرة للعملاء، الذين يحصلون على حافز أخضر نظير المشاركة فى المبادرة بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، كما يستفيدون من مزايا تمويلية تشمل الفوائد المخفضة على قروض شراء السيارات.

وبلغت المبيعات الإجمالية للطرازات الملاكى المجمعة محليًا 44.8 ألف وحدة خلال العام الماضى كاملًا بما يعادل حصة سوقية تقارب 42 من المبيعات الكلية لسوق الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من 2021؛ مثلت حصة قطاع التجميع المحلى من مبيعات سوق الملاكى الكلية ما نسبته %26.8، فى حين كانت النسبة %27 خلال نفس الفترة من العام السابق.