«نيسان صنى» ترث عرش الملاكي من «هيونداي فيرنا»

ورثت «نيسان صنى» التابعة لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب، مركز الصدارة كأكثر الموديلات مبيعًا فى سوق الملاكي المحلية على مدار السنوات الخمس الماضية (الفترة من 2017 وحتى نهاية العام الماضى) بعد نجاحها فى أن تكون بديلًا لـ «هيونداي فيرنا» التى تربعت على قمة الملاكي لسنوات فى السوق المصرية، قبل أن تتجه شركة «جي بي غبور»، وكيل هيونداي وغيرها من العلامات التجارية، لوقف إنتاجها رسميًا فى نهاية 2018.

واستمر إنتاج «هيونداي فيرنا» فى مصر لمدة تصل إلى 14 عامًا، ونجحت «غبور» على مدار تلك الفترة فى تجميع 217 ألف مركبة منها بمكونات محلية تصل إلى %45.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تمكنت «صنى» من زيادة مبيعاتها فى السوق المحلية على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة تصل إلى %56.6 لتقفز إلى 16 ألفًا، و812 سيارة بنهاية العام الماضى، مقارنة مع مبيعاتها فى عام 2017، والتى سجلت 10 آلاف، و738 مركبة.

«تويوتا كورولا» تقفز للمركز الثاني

وقفز ترتيب «تويوتا كورولا» من المركز التاسع فى عام 2017، إلى المركز الثاني بنهاية العام الثاني من وباء كورونا، بعدما صعدت مبيعاتها بنهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى %330.2 لتسجل 14 ألفًا، و894 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها فى عام 2017 والتى بلغت 3462 مركبة.

وتعود الطفرة فى مبيعات «كورولا» إلى عدد من الأسباب فى مقدمتها، تقديم وكيلها فى مصر الجيل الثاني عشر الجديد كليًا بتجهيزات رياضية، بالإضافة إلى إعلان سلطات الجمارك المصرية فى الأول من يناير 2020 إعفاءها من الرسوم الجمركية وفقًا لاتفاقية المنطقة الحرة المصرية التركية.

وساهم تطبيق الاتفاقية فى هبوط أسعار «تويوتا كورولا» فى السوق المحلية مطلع 2020 بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف وحتى 19 ألف جنيه.

«فيات تيبو» تتقدم 20 مركزًا

وتقدمت «فيات تيبو» التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، 20 مركزًا فى قائمة الطرازات الملاكي الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات على مدار السنوات الخمس الماضية، لتقفز من المركز 23 إلى المركز الثالث.

وحققت «تيبو» أعلى معدل نمو فى مبيعات الموديلات الملاكي على مدار تلك الفترة بنسبة تصل إلى %1075 لتقفز إلى 12 ألفًا، و197 سيارة بنهاية العام الثاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، مقابل 1038 مركبة مباعة فى مصر بنهاية 2017.

وترجع الطفرة فى مبيعاتها إلى تمتعها بالإعفاءات الجمركية شأنها فى ذلك شأن تويوتا كورولا، مما ساهم فى هبوط أسعارها مطلع 2020 بقيمة تتراوح ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه.

وصعد ترتيب «كيا سبورتاج» فى قائمة الموديلات الملاكي الأعلى مبيعًا فى مصر من المركز 21 فى عام 2017 إلى الرابع بنهاية العام الماضى، بعد أن قفزت معدلات تسليمها بنسبة 676.4 % لتصعد إلى 12 ألفًا، و89 سيارة، مقابل 1557 مركبة مباعة فى عام 2017، وفقًا لـ «أميك».

وحلت «إم جي 5» فى المرتبة الخامسة فى قائمة طرازات سيارات الركوب الأعلى مبيعًا فى مصر، بعد أن سوقت خلال العام الماضى 10 آلاف، و313 مركبة، مع العلم أن السيارة لم تكن متوافرة فى السوق المحلية خلال عام 2017.

وتقدمت «هيونداي توسان»، المنتمية لفئة المركبات SUVs، مركزًا واحدًا فى القائمة لتتمركز فى المرتبة السادسة على خلفية نمو مبيعاتها بنسبة %149.1 خلال السنوات الخمس الماضية، لتسجل 10 آلاف، و166 مركبة بنهاية 2021 مقابل 4081 سيارة فى عام 2017.

وهيمنت «بي واي دي F3» على المركز السابع فى القائمة بعد أن نجح وكيلها فى مصر فى تسليم 6697 مركبة بنهاية العام الماضى، مع العلم أن مبيعاتها لم تكن مدرجة فى عام 2017.

وصعد ترتيب «هيونداي إلنترا» المستوردة من المركز الثاني عشر إلى المركز الثامن فى القائمة بعد أن صعدت %138.5 لتقفز إلى 6687 مركبة فى عام 2021، مقابل 2804 سيارات فى عام 2017، فيما جاءت «إم جي Zs»، التابعة لفئة «الكروس أوفر» فى المركز التاسع فى القائمة ببيعها 6597 وحدة بنهاية 2021 علمًا بأنها لم تكن متوافرة فى عام 2017.

«شيفروليه أوبترا» تتراجع 4 مراكز

وتراجعت «شيفروليه أوبترا» التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، من المركز السادس فى عام 2017، إلى المركز العاشر فى 2021 رغم نمو مبيعاتها فى مصر بنسبة تصل إلى 21.1% لتقفز إلى 5778 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 4470 مركبة مباعة فى 2017.

وشهدت السوق خروج 6 موديلات من قائمة أكبر 10 طرازات مبيعًا فى سوق السيارات على مدار تلك الفترة، فى مقدمتها «هيونداي فيرنا»، و»ميتسوبيشى لانسر»، والتى كانت بالمركز الثالث فى القائمة عام 2017 إذ تلاشت من السوق بعد قرار الشركة الأم العالمية بوقف إنتاجها.

كما خرجت من القائمة كل من «نيسان سنترا»، و»هيونداي إلنترا» المجمعة محليًا، و»نيسان قشقاي»، و»شيري تيجو 3».

وشهدت سوق السيارات فى مصر العديد من التغيرات على مدار تلك الفترة بالتزامن مع تطبيق سلطات الجمارك قرارات إعفاء السيارات الأوروبية، والتركية من الرسوم الجمركية.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارت الملاكي قفزت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تصل إلى %116 لتقفز إلى 215 ألفًا، و72 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها فى 2017 والتى سجلت 99 ألفًا، و530 مركبة.

ترتيب الطرازات الأعلى مبيعًا فى سوق الملاكي خلال 5 سنوات

ترتيب 2021 ترتيب 2017 العلامة التجارية مبيعات 2021 مبيعات 2017 معدل التغير% 1 1 نيسان صني 16812 10738 56.6 % 2 9 تويوتا كورولا 14894 3462 330.2 % 3 23 فيات تيبو 12197 1038 – 4 21 كيا سبورتاج 12089 1557 676.4 % 5 – إم جي 5 10313 – – 6 7 هيونداي توسان 10166 4081 149.1 % 7 – بي واي دي F3 6697 – – 8 12 هيونداي إلنترا CBU 6687 2804 138.5 % 9 – إم جي Zs 6597 – – 10 6 شيفروليه أوبترا 5778 4770 21.1 %

المصدر: أميك