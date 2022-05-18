«نيسان صنى» تحتفظ بقمة تراخيص «الملاكى» فى مصر

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.
واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور- للشهر الثانى على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1069 مركبة، فيما صعدت «تويوتا كورولا» للمركز الثانى بإجمالى نحو 813 وحدة.
واقتنصت «إم جى ZS» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 779 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» رابعًا مسجلة نحو 615 سيارة.
وفى المقابل، حافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 572 مركبة خلال الشهر الماضى.
وتمركزت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بترخيص 511 مركبة، أعقبتها «إم جى HS» سابعًا بواقع 440 وحدة.
وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 422 وحدة، أعقبتها «فيات تيبو» تاسعًا بنحو 369 سيارة.
فى حين تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 332 مركبة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الحادى عشر بواقع 322 سيارة.
واحتلت «إم جى 5» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 306 مركبات، أعقبتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث عشر بواقع 289 وحدة، وتراجعت «سوزوكى ديزاير» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 273 مركبة، تلتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز الخامس عشر بواقع 271 سيارة.
فى سياق متصل، توقع محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات تغيرات هيكيلة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تعدد الأزمات التى تواجه شركات السيارات فى عمليات الاستيراد وتباطؤ الشحن الدولي.
وأكد أن سوق السيارات تعانى بشكل كبير من نقص المعروض لمختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها «الأوروبية»، فضلًا عن عدم استقرار أسعار المركبات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية”.
الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى
|الترتيب
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|نيسان صني
|1069
|2
|تويوتا كورولا
|813
|3
|إم جى ZS
|779
|4
|شيرى أريزو 5
|615
|5
|هيونداى توسان
|572
|6
|شيرى تيجو 3
|511
|7
|إم جى HS
|440
|8
|شيرى تيجو 7
|422
|9
|فيات تيبو
|369
|10
|كيا سبورتاج
|332
|11
|بيجو 3008
|322
|12
|إم جى 5
|306
|13
|أوبل موكا
|289
|14
|سوزوكى ديزاير
|273
|15
|هيونداى إلنترا CN7
|271
|16
|شيفروليه أوبترا
|265
|17
|نيسان سنترا
|245
|18
|كيا سيراتو
|234
|19
|هيونداى بايون
|216
|20
|إم جى 6
|212
|21
|رينو ميجان
|189
|22
|تويوتا بيلتا
|167
|23
|جيتور X70
|154
|24
|نيسان قاشقاي
|142
|25
|رينو لوجان
|127
|26
|بيجو 5008
|126
|27
|بى واى دى F3
|125
|28
|سوزوكى سياز
|124
|29
|رينو سانديرو
|113
|30
|سوزوكى سويفت
|109
|31
|سكودا كودياك
|106
|32
|سكودا أوكتافيا
|102
|33
|جيلى أوكافانجو
|110
إعداد – المال
المصدر: الإدارة العامة للمرور