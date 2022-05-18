«نيسان صنى» تحتفظ بقمة تراخيص «الملاكى» فى مصر

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور- للشهر الثانى على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1069 مركبة، فيما صعدت «تويوتا كورولا» للمركز الثانى بإجمالى نحو 813 وحدة.

واقتنصت «إم جى ZS» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 779 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» رابعًا مسجلة نحو 615 سيارة.

وفى المقابل، حافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 572 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بترخيص 511 مركبة، أعقبتها «إم جى HS» سابعًا بواقع 440 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 422 وحدة، أعقبتها «فيات تيبو» تاسعًا بنحو 369 سيارة.

فى حين تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 332 مركبة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الحادى عشر بواقع 322 سيارة.

واحتلت «إم جى 5» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 306 مركبات، أعقبتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث عشر بواقع 289 وحدة، وتراجعت «سوزوكى ديزاير» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 273 مركبة، تلتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز الخامس عشر بواقع 271 سيارة.

فى سياق متصل، توقع محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات تغيرات هيكيلة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تعدد الأزمات التى تواجه شركات السيارات فى عمليات الاستيراد وتباطؤ الشحن الدولي.

وأكد أن سوق السيارات تعانى بشكل كبير من نقص المعروض لمختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها «الأوروبية»، فضلًا عن عدم استقرار أسعار المركبات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية”.

الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 1069 2 تويوتا كورولا 813 3 إم جى ZS 779 4 شيرى أريزو 5 615 5 هيونداى توسان 572 6 شيرى تيجو 3 511 7 إم جى HS 440 8 شيرى تيجو 7 422 9 فيات تيبو 369 10 كيا سبورتاج 332 11 بيجو 3008 322 12 إم جى 5 306 13 أوبل موكا 289 14 سوزوكى ديزاير 273 15 هيونداى إلنترا CN7 271 16 شيفروليه أوبترا 265 17 نيسان سنترا 245 18 كيا سيراتو 234 19 هيونداى بايون 216 20 إم جى 6 212 21 رينو ميجان 189 22 تويوتا بيلتا 167 23 جيتور X70 154 24 نيسان قاشقاي 142 25 رينو لوجان 127 26 بيجو 5008 126 27 بى واى دى F3 125 28 سوزوكى سياز 124 29 رينو سانديرو 113 30 سوزوكى سويفت 109 31 سكودا كودياك 106 32 سكودا أوكتافيا 102 33 جيلى أوكافانجو 110

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور