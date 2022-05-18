«نيسان صنى» تحتفظ بقمة تراخيص «الملاكى» فى مصر

للشهر الثانى على التوالى

«نيسان صنى» تحتفظ بقمة تراخيص «الملاكى» فى مصر
أحمد عوض

أحمد عوض

7:05 ص, الأربعاء, 18 مايو 22

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور- للشهر الثانى على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1069 مركبة، فيما صعدت «تويوتا كورولا» للمركز الثانى بإجمالى نحو 813 وحدة.

واقتنصت «إم جى ZS» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 779 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» رابعًا مسجلة نحو 615 سيارة.

وفى المقابل، حافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 572 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بترخيص 511 مركبة، أعقبتها «إم جى HS» سابعًا بواقع 440 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 422 وحدة، أعقبتها «فيات تيبو» تاسعًا بنحو 369 سيارة.

فى حين تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 332 مركبة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الحادى عشر بواقع 322 سيارة.

واحتلت «إم جى 5» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 306 مركبات، أعقبتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث عشر بواقع 289 وحدة، وتراجعت «سوزوكى ديزاير» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 273 مركبة، تلتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز الخامس عشر بواقع 271 سيارة.

فى سياق متصل، توقع محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات تغيرات هيكيلة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية تعدد الأزمات التى تواجه شركات السيارات فى عمليات الاستيراد وتباطؤ الشحن الدولي.

وأكد أن سوق السيارات تعانى بشكل كبير من نقص المعروض لمختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها «الأوروبية»، فضلًا عن عدم استقرار أسعار المركبات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية”.

الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أبريل الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1نيسان صني1069
2تويوتا كورولا813
3إم جى ZS779
4شيرى أريزو 5615
5هيونداى توسان572
6شيرى تيجو 3511
7إم جى HS440
8شيرى تيجو 7422
9فيات تيبو369
10كيا سبورتاج332
11بيجو 3008322
12إم جى 5306
13أوبل موكا289
14سوزوكى ديزاير273
15هيونداى إلنترا CN7271
16شيفروليه أوبترا265
17نيسان سنترا245
18كيا سيراتو234
19هيونداى بايون216
20إم جى 6212
21رينو ميجان189
22تويوتا بيلتا167
23جيتور X70154
24نيسان قاشقاي142
25رينو لوجان127
26بيجو 5008126
27بى واى دى F3125
28سوزوكى سياز124
29رينو سانديرو113
30سوزوكى سويفت109
31سكودا كودياك106
32سكودا أوكتافيا102
33جيلى أوكافانجو110

إعداد – المال      

 المصدر: الإدارة العامة للمرور

أحمد عوض

أحمد عوض

7:05 ص, الأربعاء, 18 مايو 22