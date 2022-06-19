«نيسان صنى» تحتفظ بصدارة «الملاكى» فى مصر

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1019 مركبة، فيما صعدت «تويوتا كورولا» للمركز الثانى بإجمالى نحو 621 وحدة.

واقتنصت «شيري أريزو 5» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 591 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الرابع مسجلة نحو 579 سيارة.

وحصدت «شيري تيجو 7» المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 440 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سوزوكي سويفت» فى المرتبة السادسة بترخيص 399 مركبة أعقبتها «هيونداي توسان» فى المركز السابع بواقع 353 وحدة.

وحلت «إم جي 5» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 327 وحدة، أعقبتها «إم جي HS» فى المركز التاسع بنحو 326 سيارة.

وظهرت «فيات تيبو» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 283 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز الحادى عشر بواقع 263 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 248 مركبة، أعقبتها «سوزوكي سياز» فى المركز الثالث عشر بواقع 246 وحدة.

وحصدت «أوبل موكا» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 229 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الخامس عشر بواقع 228 سيارة.

فى سياق متصل، توقع شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة«الحاوي لتجارة السيارات»أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات تغيرات هيكيلة خلال الفترة المقبلة على خلفية تفاقم الأزمات التى يعانى قطاع السيارات والتى تتمثل في القيود المفروضة على عمليات الاستيراد مما أدى إلى نقص الشحنات المستوردة، لاسيما الكميات المعروضة من مختلف ماركات السيارات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية.

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 1019 2 تويوتا كورولا 621 3 شيري أريزو 5 591 4 شيري تيجو 3 579 5 شيري تيجو 7 440 6 سوزوكي سويفت 399 7 هيونداي توسان 353 8 إم جي 5 327 9 إم جي HS 326 10 فيات تيبو 283 11 تويوتا بيلتا 263 12 رينو ميجان 248 13 سوزوكي سياز 246 14 أوبل موكا 229 15 كيا سبورتاج 228 16 سوزوكي ديزاير 204 17 كيا اكسيد 202 18 إم جي ZS 200 19 إم جي 6 197 20 نيسان سنترا 183 21 بي واي دي F3 164 22 كيا سيراتو 163 23 سكودا كودياك 126 24 جيلي أوكافانجو 118 25 رينو سانديرو 106 26 هيونداي إلنترا CN7 106 27 تويوتا فورتشنر 99 28 بيجو 3008 97 29 رينو لوجان 96 30 هيونداي بايون 84

– إعداد: المال – المصدر: الإدارة العامة للمرور