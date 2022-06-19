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«نيسان صنى» تحتفظ بصدارة «الملاكى» فى مصر

للشهر الثالث على التوالى

«نيسان صنى» تحتفظ بصدارة «الملاكى» فى مصر
أحمد عوض

أحمد عوض

6:18 ص, الأحد, 19 يونيو 22

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1019 مركبة، فيما صعدت «تويوتا كورولا» للمركز الثانى بإجمالى نحو 621 وحدة.

واقتنصت «شيري أريزو 5» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 591 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الرابع مسجلة نحو 579 سيارة.

وحصدت «شيري تيجو 7» المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 440 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سوزوكي سويفت» فى المرتبة السادسة بترخيص 399 مركبة أعقبتها «هيونداي توسان» فى المركز السابع بواقع 353 وحدة.

وحلت «إم جي 5» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 327 وحدة، أعقبتها «إم جي HS» فى المركز التاسع بنحو 326 سيارة.

وظهرت «فيات تيبو» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 283 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز الحادى عشر بواقع 263 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 248 مركبة، أعقبتها «سوزوكي سياز» فى المركز الثالث عشر بواقع 246 وحدة.

وحصدت «أوبل موكا» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 229 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الخامس عشر بواقع 228 سيارة.

فى سياق متصل، توقع شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة«الحاوي لتجارة السيارات»أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات تغيرات هيكيلة خلال الفترة المقبلة على خلفية تفاقم الأزمات التى يعانى قطاع السيارات والتى تتمثل في القيود المفروضة على عمليات الاستيراد مما أدى إلى نقص الشحنات المستوردة، لاسيما الكميات المعروضة من مختلف ماركات السيارات بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالية.

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1نيسان صني1019
2تويوتا كورولا621
3شيري أريزو 5591
4شيري تيجو 3579
5شيري تيجو 7440
6سوزوكي سويفت399
7هيونداي توسان353
8إم جي 5327
9إم جي HS326
10فيات تيبو283
11تويوتا بيلتا263
12رينو ميجان248
13سوزوكي سياز246
14أوبل موكا229
15كيا سبورتاج228
16سوزوكي ديزاير204
17كيا اكسيد202
18إم جي ZS200
19إم جي 6197
20نيسان سنترا183
21بي واي دي F3164
22كيا سيراتو163
23سكودا كودياك126
24جيلي أوكافانجو118
25رينو سانديرو106
26هيونداي إلنترا CN7106
27تويوتا فورتشنر99
28بيجو 300897
29رينو لوجان96
30هيونداي بايون84

– إعداد: المال  – المصدر: الإدارة العامة للمرور

أحمد عوض

أحمد عوض

6:18 ص, الأحد, 19 يونيو 22