«نيسان صنى» تحتفظ بصدارة السيارات المجمعة محلياً

احتفظت «نيسان صني» بصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا -للشهر الثانى على التوالى- بعدما تمكنت من بيع وتسليم 2897 مركبة داخل السوق المحلية يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية، بإجمالى بيع 1331 وحدة، تلتها «أريزو 5» ثالثًا بنحو 1124 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 948 سيارة، تبعتها «بى واى دى F3» خامسًا بواقع 845 مركبة.

وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 671 مركبة، أعقبتها «نيسان سنترا» سابعًا بإجمالى نحو 547 وحدة.

وظهرت «هيونداى أكسنت RB» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 382 سيارة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز التاسع بواقع 369 مركبة.

واحتلت «هيونداى إلنترا HD» المرتبة العاشرة بعدما حققت بيع 289 مركبة، تبعتها «جيب جراند شيروكي» فى المركز الحادى عشر بإجمالى 174 مركبة.

وجاءت «تويوتا فورتشنر» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 96 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت ارتفاعًا بنسبة %4.6 لتصل إلى 9 آلاف و673 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و245 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية بشركة «فوتون مصر»، تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الفترة المقبلة، على خلفية تباطؤ حركة الاستيراد والشحن العالمى الناتج عن عدم توافر أعداد الحاويات المستخدمة فى عمليات نقل البضائع، بما يتناسب مع حجم الطلب العالمي.

وأكد «عماد» أن العديد من مصنعى السيارات يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج المحلى، بسبب ضعف سلاسل التوريدات من جانب الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة زيادة تكاليف الإنتاج بنسب مرتفعة.

وتابع قائلًا: “الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تلزم جميع الجهات المستوردة، بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية الخاصة بالشحنات المستوردة بنسبة %100 وذلك قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات قد تسبب فى نقص السيولة المالية لدى الشركات المحلية، فضلًا عن تأخير الدورات الاستيرادية لفترات أطول”.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %22.8 لتصل إلى 603 ملايين و722 ألف دولار خلال العام الماضى، مقابل 782 مليونًا و322 ألف دولار فى عام 2020.