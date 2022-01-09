«نيسان صنى» تتصدر مبيعات «المجمعة» محلياً

تصدرت «نيسان صنى» مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما تمكنت من بيع وتسليم 15 ألفًا و436 مركبة داخل السوق المحلية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 6 آلاف و200 وحدة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الثالث بنحو 5 آلاف و378 سيارة.

وحافظت «شيرى تيجو 7» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 4871 سيارة، تبعتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الخامس بواقع 4714 مركبة.

وحلت «هيونداى إلنترا HD» فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات -المجمعة محليًا- الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 3370 مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز السابع بإجمالى نحو 3314 وحدة.

وظهرت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 2903 سيارات، تلتها «هيونداى أكسنت RB» فى المركز التاسع بواقع 2568 مركبة.

واحتلت «نيسان سنترا» المرتبة العاشرة بعدما حققت بيع 2227 مركبة، تبعتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز الحادى عشر بإجمالى 1015 مركبة.

فى المقابل، صعدت «جيب جراند شيروكى» للمرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 406 مركبات، فيما تراجعت «كيا سورينتو» للمركز الثالث عشر بواقع 350 مركبة.

وظهرت «جيب رانجلر» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الطرازات- المجمعة محليًا- الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة نحو 40 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًّا سجلت- نموًا- بنسبة %35، لتصل إلى 52 ألفًا و792 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بنحو 39 ألفًا و104 وحدات فى الفترة المقابلة من عام 2020.

ترتيب السيارات – المجمعة محليًا- الأكثر مبيعًا فى مصر خلال أول 11 شهرًا من 2021 الطراز عدد السيارات نيسان صني 15436 بى واى دى F3 6200 شيفروليه أوبترا 5378 شيرى تيجو 7 4871 شيرى أريزو 5 4714 هيونداى إلنترا HD 3370 شيرى تيجو 3 3314 لادا جرانتا 2903 هيونداى أكسنت RB 2568 نيسان سنترا 2227

إعداد «المال»

المصدر: «أميك» أحمد عوض