سيــارات

«نيسان صنى» تتصدر مبيعات «الاقتصادية» خلال 2021

بحصة سوقية %29.7
المال - خاص 6:18 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 6:18 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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تصدرت «نيسان صنى» مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %29.7، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 56 ألفًا و531 مركبة خلال العام الماضى.

ويعود تفوق «صنى» فى شريحة السيارات الاقتصادية إلى إنتاجها محليًا، والذى عزز من فرص طرحها بأسعار تنافسية، لاسيما توافر بكميات كبيرة داخل السوق المحلية عن منافسيها من الماركات التجارية الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «إم جى 5» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بعدما اقتنصت حصة سوقية %18.2 خلال تلك الفترة.

ونجحت السيارة «إم جى 5» فى استقطاب شريحة كبيرة من مبيعات سيارات الركوب؛ نظرًا لتمتعها ببقائة متعددة من المواصفات والتجهيزات التى تلبى  فئة كبيرة من احتياجات المستهلكين.

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وتقدم «MG5» زودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

أما المركز الثالث بقائمة مبيعات السيارات الاقتصادية فكان من نصيب «سوزوكى ديزاير» التى استطاعت أن تستحوذ على حصة سوقية قدرها %7.7، من إجمالى نتائج أعمال تلك الفئة.

ولعب العامل السعرى لـ«سوزوكى ديزاير» نجاحًا كبيرًا فى فرص تسويقها داخل السوق المحلية؛ حيث تتوافر عبر 3 فئات بأسعار تتراوح من 178.9 إلى 218.9 ألف جنيه.

 وعلى الجانب الآخر، حصدت «سوزوكى سويفت – هاتشباك» المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية%7.2، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الأقتصاية «Car-B»، أعقبتها «بيجو 301» فى المركز الخامس مستحوذة على %5.8.

 وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B»، مسجلة حصة سوقية %5.4، من إجمالى نتائج أعمال تلك الفئة.

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وتمكنت «هيونداى أكسنت RB» – ذات النسخة المجمعة محليًا – من اقتناص المرتبة السابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.8 خلال تلك الفترة.

يذكر أن حصة مبيعات «أكسنت RB» تأثرت نسبيًا داخل السوق المحلية، نظرًا لضعف الكميات المنتجية والمطروحة منها محليًا، وذلك على خلفية ضعف التوريدات الخاصة بمكونات الإنتاج من جانب الشركة الأم.

 ووفقًا لـ«أميك»، احتلت «سوزوكى سياز» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %3.9، أعقبتها «ستروين سى إليزيه» تاسعًا بحصة بلغت %3.4.

وظهرت «رينو لوجان» فى المرتبة العاشرة، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %3.3، تلتها «سوزوكى بالينو» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.

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وحصدت «رينو ستيب واى» المرتبة الثانية عشرة، بحصة سوقية %1.9، تلتها «شانجان ألسفن» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %1.5.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.1 على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الأقتصادية «Car-B» خلال العام الماضى.

فى ذات السياق، توقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير بشركة “فوتون مصر”، أن ترتفع حصة مبيعات سيارات الركوب المنتمية للفئات «الاقتصادية»، خاصة مع اشتداد المنافسة التى تشهدها السوق المحلية من خلال قيام الوكلاء المحليين بالتوسع فى تقديم الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الفئات السعرية، إضافة إلى فرص السيارات الاقتصادية -المنتجة محليًا – مرشحة لزيادة إجمالى مبيعاتها، ومن أبرزها نيسان صنى، ولادا جرانتا، نظرًا لمشاركتها داخل مبادرة إحلال المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.

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بقلم المال - خاص

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