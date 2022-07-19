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«نيسان صنى» تتصدر تراخيص «الملاكى».. و«تويوتا كورولا» تتراجع للمركز الـ4

للشهر الرابع على التوالى

«نيسان صنى» تتصدر تراخيص «الملاكى».. و«تويوتا كورولا» تتراجع للمركز الـ4
أحمد عوض

أحمد عوض

6:24 ص, الثلاثاء, 19 يوليو 22

احتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي»- للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1083 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «شيرى تيجو 7» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص سيارات الركوب مسجلة نحو 519 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «تويوتا بيلتا» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 495 مركبة، فيما تراجعت «تويوتا كورولا» للمركز الرابع بواقع 469 سيارة.

واقتنصت «إم جى 5» المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 417 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة السادسة بترخيص 390 مركبة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز السابع بواقع 362 وحدة.

وظهرت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 313 وحدة، أعقبتها «كيا أكسيد» فى المركز التاسع بنحو 300 سيارة.

وحلت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 284 مركبة، تلتها «لادا جرانتا» فى المركز الحادى عشر بواقع 239 سيارة خلال تلك الفترة.

وحصدت «بى واى دى f3» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 233 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثالث عشر بواقع 231 وحدة.

واحتلت «نيسان سنترا» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 214 مركبة، تلتها «إم جى 6» فى المركز الخامس عشر بواقع 202 سيارة.

فى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن تحتل السيارات «المجمعة محليًا» مراكز متقدمة بقوائم تراخيص المركبات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتوافرها داخل السوق المحلية مقارنة بالطرازات المستوردة التى تشهد نقصًا فى الأعداد المطروحة منها على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد ومنها «الطرازات الكاملة».

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصاً فى مصر خلال يونيو الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1نيسان صني1083
2شيرى تيجو 7519
3تويوتا بيلتا495
4تويوتا كورولا469
5إم جى 5417
6شيرى أريزو 5390
7فيات تيبو362
8شيرى تيجو 3313
9كيا إكسيد300
10سوزوكى ديزاير284
11لادا جرانتا239
12بى واى دى F3233
13سوزوكى سويفت231
14نيسان سنترا214
15إم جى 6202
16هيونداى إلنترا CN7180
17هيونداى توسان171
18كيا سيراتو169
19هيونداى بايون164
20كيا سبورتاج131
21نيسان قشقاي130
22ستروين C3 إير كروس128
23ستروين سى إليزيه128
24رينو لوجان123
25جاك J7122
26بيجو 3008114
27رينو ميجان113
28سكودا كودياك112
29تويوتا فورتشنر111
30DFSK جلوري111
31إم جى HS109

إعداد – المال

المصدر : الإدارة العامة للمرور

أحمد عوض

أحمد عوض

6:24 ص, الثلاثاء, 19 يوليو 22