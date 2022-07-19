«نيسان صنى» تتصدر تراخيص «الملاكى».. و«تويوتا كورولا» تتراجع للمركز الـ4

احتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي»- للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1083 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «شيرى تيجو 7» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص سيارات الركوب مسجلة نحو 519 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «تويوتا بيلتا» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 495 مركبة، فيما تراجعت «تويوتا كورولا» للمركز الرابع بواقع 469 سيارة.

واقتنصت «إم جى 5» المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 417 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة السادسة بترخيص 390 مركبة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز السابع بواقع 362 وحدة.

وظهرت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 313 وحدة، أعقبتها «كيا أكسيد» فى المركز التاسع بنحو 300 سيارة.

وحلت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 284 مركبة، تلتها «لادا جرانتا» فى المركز الحادى عشر بواقع 239 سيارة خلال تلك الفترة.

وحصدت «بى واى دى f3» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 233 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثالث عشر بواقع 231 وحدة.

واحتلت «نيسان سنترا» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 214 مركبة، تلتها «إم جى 6» فى المركز الخامس عشر بواقع 202 سيارة.

فى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن تحتل السيارات «المجمعة محليًا» مراكز متقدمة بقوائم تراخيص المركبات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتوافرها داخل السوق المحلية مقارنة بالطرازات المستوردة التى تشهد نقصًا فى الأعداد المطروحة منها على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد ومنها «الطرازات الكاملة».

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصاً فى مصر خلال يونيو الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 1083 2 شيرى تيجو 7 519 3 تويوتا بيلتا 495 4 تويوتا كورولا 469 5 إم جى 5 417 6 شيرى أريزو 5 390 7 فيات تيبو 362 8 شيرى تيجو 3 313 9 كيا إكسيد 300 10 سوزوكى ديزاير 284 11 لادا جرانتا 239 12 بى واى دى F3 233 13 سوزوكى سويفت 231 14 نيسان سنترا 214 15 إم جى 6 202 16 هيونداى إلنترا CN7 180 17 هيونداى توسان 171 18 كيا سيراتو 169 19 هيونداى بايون 164 20 كيا سبورتاج 131 21 نيسان قشقاي 130 22 ستروين C3 إير كروس 128 23 ستروين سى إليزيه 128 24 رينو لوجان 123 25 جاك J7 122 26 بيجو 3008 114 27 رينو ميجان 113 28 سكودا كودياك 112 29 تويوتا فورتشنر 111 30 DFSK جلوري 111 31 إم جى HS 109

إعداد – المال

المصدر : الإدارة العامة للمرور