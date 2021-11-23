«نيسان صنى» تتصدر تراخيص الملاكى بوحدات المرور فى مصر

رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص السيارات فى مصر- للشهر التانى- بعدما تمكنت من تسجيل 1114 مركبة، تبعتها «إم جى 5» فى المركز الثانى بإجمالى نحو 896 وحدة.

وجاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 817 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الرابع مسجلة نحو 756 سيارة.

وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 729 مركبة خلال الشهر الماضى.

فى حين، تراجعت «تويوتا كورولا» للمرتبة السادسة بترخيص 667 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز السابع بواقع 553 وحدة.

وحصدت «شيفروليه أوبترا» المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 513 وحدة، أعقبتها «سوزوكى ديزاير» فى المركز التاسع بنحو 502 سيارة.

واحتلت «هيونداى إلنترا CN7» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 495 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الحادى عشر بواقع 442 سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 366 مركبة، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الثالث عشر بواقع 300 وحدة.

واقتنصت «شيرى تيجو 7» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 288 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز الخامس عشر بواقع 289 سيارة.

وصعدت «سوزوكى سياز» للمرتبة السادسة عشر بإجمالى ترخيص 285 سيارة، أعقبتها «جيتور X70» فى المركز السابع عشر بنحو 256 مركبة.

وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة الثامنة عشرة – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من ترخيص 248 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز التاسع عشر بواقع 218 مركبة.

وحلت «فيات تيبو» فى المرتبة العشرين بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بإجمالى نحو 218 مركبة خلال الشهر الماضى. الترتيب العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 1114 2 إم جى 5 896 3 إم جى ZS 817 4 كيا سبورتاج 756 5 هيونداى توسان 729 6 تويوتا كورولا 667 7 سوزوكى سويفت 553 8 شيفروليه أوبترا 513 9 سوزوكى ديزاير 502 10 هيونداى إلنترا CN7 495 11 بى واى دى F3 442 12 شيرى أريزو 5 366 13 سيات إبيزا 300 14 شيرى تيجو 7 288 15 بيجو 301 289 16 سوزوكى سياز 285 17 جيتور X70 256 18 لادا جرانتا 248 19 بيجو 2088 218 20 فيات تيبو 218 21 جلوري 212 22 سكودا أوكتافيا 201 23 تيجو 3 200

إعداد – المال – المصدر: الإدارة العامة للمرور