سيــارات

«نيسان صنى» تتصدر تراخيص الملاكى بوحدات المرور فى مصر

خلال أكتوبر الماضى
المال - خاص 11:15 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 11:15 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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رصدت «المال» ترتيب السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

واحتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص السيارات فى مصر- للشهر التانى- بعدما تمكنت من تسجيل 1114 مركبة، تبعتها «إم جى 5» فى المركز الثانى بإجمالى نحو 896 وحدة.

وجاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 817 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الرابع مسجلة نحو 756 سيارة.

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وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 729 مركبة خلال الشهر الماضى.

فى حين، تراجعت «تويوتا كورولا» للمرتبة السادسة بترخيص 667 مركبة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز السابع بواقع 553 وحدة.

وحصدت «شيفروليه أوبترا» المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 513 وحدة، أعقبتها «سوزوكى ديزاير» فى المركز التاسع بنحو 502 سيارة.

واحتلت «هيونداى إلنترا CN7» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 495 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الحادى عشر بواقع 442 سيارة خلال تلك الفترة.

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وتمركزت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 366 مركبة، أعقبتها «سيات إبيزا» فى المركز الثالث عشر بواقع 300 وحدة.

واقتنصت «شيرى تيجو 7» المرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 288 مركبة، تلتها «بيجو 301» فى المركز الخامس عشر بواقع 289 سيارة.

وصعدت «سوزوكى سياز» للمرتبة السادسة عشر بإجمالى ترخيص 285 سيارة، أعقبتها «جيتور X70» فى المركز السابع عشر بنحو 256 مركبة.

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وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة الثامنة عشرة – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من ترخيص 248 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز التاسع عشر بواقع 218 مركبة.

وحلت «فيات تيبو» فى المرتبة العشرين بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بإجمالى نحو 218 مركبة خلال الشهر الماضى.

الترتيبالعلامة التجاريةعدد السيارات المرخصة
1نيسان صني1114
2إم جى 5896
3إم جى ZS817
4كيا سبورتاج756
5هيونداى توسان729
6تويوتا كورولا667
7سوزوكى سويفت553
8شيفروليه أوبترا513
9سوزوكى ديزاير502
10هيونداى إلنترا CN7495
11بى واى دى F3442
12شيرى أريزو 5366
13سيات إبيزا300
14شيرى تيجو 7288
15بيجو 301289
16سوزوكى سياز285
17جيتور X70256
18لادا جرانتا248
19بيجو 2088218
20فيات تيبو218
21جلوري212
22سكودا أوكتافيا201
23تيجو 3200

إعداد – المال –  المصدر: الإدارة العامة للمرور

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