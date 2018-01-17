نيسان توقف حجوزات قاشقاي.. والأوفر برايس يصل إلى 40 ألفا

أحمد شوقيأوقفت شركة نيسان إيجيبت حجوزات سيارتها قاشقاي لأجل غير مسمى بسبب نقص المعروض؛ مما أدى لامتداد قائمة الانتظار لأكثر من 3 أشهر.وأوضح مصدر بالشركة أن الشركة انتهت من حجوزات الدفعة التي سيتم تسليمها خلال أبريل 2018 وأنه في حالة فتح باب الحجز مرة أخرى فإن التسليمات ستتم خلال مايو. واشار إلى

أحمد شوقي

أوقفت شركة نيسان إيجيبت حجوزات سيارتها قاشقاي لأجل غير مسمى بسبب نقص المعروض؛ مما أدى لامتداد قائمة الانتظار لأكثر من 3 أشهر.

وأوضح مصدر بالشركة أن الشركة انتهت من حجوزات الدفعة التي سيتم تسليمها خلال أبريل 2018 وأنه في حالة فتح باب الحجز مرة أخرى فإن التسليمات ستتم خلال مايو. واشار إلى أن أسعار الفئة الأولى من السيارة تقدر بـ 424 ألف جنيه فيما تقدر أسعار الفئة الأعلى منها بـ 454 ألف جنيه.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى تسجيل السيارة مبيعات وصلت إلى 3777 وحدة خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي مقابل 2275 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بزيادة 1502 سيارة بنسبة نمو 66%. وقد بلغت المبيعات الإجمالية لنيسان قاشقاي 2761 وحدة خلال 2016.

ورغم الأداء الجيد للسيارة فإنها أداءها خلال النصف الثاني من 2017 كان في تراجع مستمر مقارنة بالنصف الأول؛ فقد بلغت المبيعات في يوليو 336 وحدة، ثم تراجعت إلى 200 وحدة خلال أغسطس التالي ثم إلى 6 سيارات فقط خلال سبتمبر لكنها ارتفعت في أكتوبر إلى 128 سيارة ثم في نوفمبر إلى 281 وحدة.

وقال أحد موزعي السيارات إنه نتيجة لغياب السيارة عن السوق فإنها قد سجلت أوفر برايس بقيمة 40 ألف جنيه للفئة الأعلى منها؛ مضيفًا أن بعض الوكلاء لديهم مخاوف من زيادة حجم الواردات تخوفًا من حالة الركود التي تنتاب السوق بين الحين والآخر؛ بما قد يؤدي لزيادة المخزون خاصة مع قرب طرح العلامات التجارية العالمية موديلات 2019.

ولفت إلى أن الشركات اضطرت أمام تراكم المخزون خلال العام الماضي إلى طرح خصومات كبيرة قبل طرح موديلات 2018 مما تسبب في الإخلال بخططها التسويقية والمالية مما دفعها للتعامل بحذر فيما يتعلق بحجم الواردات.

واشار إلى ان أحد أسباب ظاهرة الاوفر برايس هو عدم استيرادها من جانب التجار واحتكار الوكلاء لها بما يؤدي لتحكمهم في حجم المعروض وحركة الأسعار في السوق بخلاف السيارات التي يستوردها التجار حيث يشكلون ضغطًا على الوكلاء من أجل الحفاظ على التنافسية مشيرا إلى أن كيا سبورتاج وشقيقتها سيراتو يتم استيرادهما من جانب التجار ومن ثم يلجأ الوكيل لبيعهما بخصومات لجذب العملاء إليه.