«نيسان» تهيمن على مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 7 أشهر (جراف)

هيمنت العلامة اليابانية “نيسان” على مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت حصة سوقية 34.1% بإجمالي بيع 10.8 ألف وحدة؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،

وجاءت “شيري الصينية” فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 22.3% مسجلة نحو 7 آلاف و68 وحدة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12.6% بنحو 3.9 ألف مركبة.

وحلت “شيفروليه” في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.8% مسجلة نحو 3752 مركبة، تبعتها “بي واي دي” في المركز الخامس بحصة بلغت 11.8% بإجمالى 3707 سيارة.

وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 4.8% بإجمالي بيع 1535 سيارة، أعقبتها “تويوتا” فى المركز السابع بحصة بلغت 1.6% بإجمالي بيع 497 سيارة.

واحتلت «كيا» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 0.6% بعدما تمكنت من بيع 180 مركبة، أعقبتها “جيب” فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.4% بنحو 139 سيارة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الحالى:

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 54.7%، لتصل إلى 31.6 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 20.4 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.