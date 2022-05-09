«نيسان» تهيمن على فئة المركبات المجمعة محلياً

اعتلت «نيسان» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية %36.2 بعدما تمكنت من بيع 5308 مركبات خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %34.4 مسجلة بيع 5037 وحدة، تبعتها «بى واى دى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %8.8 بنحو 1297 مركبة.

وحلت «لادا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %7.3 مسجلة بيع 1070 مركبة، تلتها «شيفروليه» فى المركز الخامس بحصة قدرها %5.6 بإجمالى نحو 814 وحدة.

وحلت العلامة التجارية «هيونداى» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية %5.1 بإجمالى بيع 753 سيارة، أعقبتها «جيب» فى المركز السابع بحصة بلغت %2 بإجمالى بيع 286 سيارة.

واحتلت «تويوتا» المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة سوقية %0.7 بعدما تمكنت من بيع 96 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

فى سياق متصل، رصدت «المال» ترتيب الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى؛ حيث احتفظت «نيسان صنى» بصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا – للشهر الثالث على التوالى – بعدما تمكنت من بيع وتسليم 4529 مركبة داخل السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى.

وجاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 1834 وحدة، تلتها «أريزو 5» فى المركز الثالث بنحو 1828 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 1375 سيارة، تبعتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس بواقع 1297 مركبة.

وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 1070 مركبة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز السابع بإجمالى نحو 814 وحدة.

وظهرت «هيونداى نيسان سنترا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 779 سيارة، تلتها «هيونداى أكسنت RB» فى المركز التاسع بإجمالى 405 مركبات.

واحتلت «هيونداى إلنترا HD» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلة نحو 348 مركبة، أعقبتها «جيب جراند شيروكى» فى المركز الحادى عشر بواقع 286 وحدة.

وظهرت «تويوتا فورتنشر» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية مسجلة نحو 96 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت – ارتفاعًا – بنسبة %7.2 لتصل إلى 14 ألفًا و661 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 13 ألفًا و676 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

للشهر الثالث على التوالى

«كيا سبورتاج» تتربع على عرش الرياضية «SUV»

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %22.2 بإجمالى نحو 3032 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيرى تيجو3» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %13.5 بعدما تمكنت بيع 1834 سيارة، فيما تراجعت «هيونداى توسان» للمركز الثالث بحصة بلغت %11.1 مسجلة نحو 1508 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %10.1 مسجلة بيع 1375 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7 بواقع 949 وحدة.

وحصدت «نيسان قاشقاى» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %6 بإجمالى نحو 823 مركبة، تلتها «إم جى HS» فى المركز السابع بحصة بلغت %6 بنحو 820 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.5 بإجمالى نحو 609 سيارات، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بحصة قدرها %4 مسجلة نحو 547 مركبة.

فى حين تمركزت «بيجو 5008» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.5 بإجمالى بيع 482 مركبة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.1 مسجلة نحو 280 مركبة.

وحصدت «ميتسوبيشى إكليبس» المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.9 بإجمالى بيع 254 مركبة، أعقبتها «هافال جولايون» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.7 بواقع 238 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %6.5 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى.