سيــارات

«نيسان» تهيمن على سوق المركبات المجمعة محلياً

استحوذت على %34.4 منها
المال - خاص 7:03 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21 7:03 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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هيمنت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت %34.4 بعدما تمكنت من تسويق 5 آلاف و956 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيرى الصينية» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا، مسجلة حصة سوقية %20.7 بإجمالى بيع 3 آلاف و592 وحدة.

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وحلت «هيونداي» فى المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية %14.4 بنحو 2500 مركبة، خلال تلك الفترة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الرابع بحصة بلغت %11.6 بإجمالى بيع 2013 سيارة.

وحافظت العلامة التجارية «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10.8 بإجمالى بيع 1872 سيارة، أعقبتها «لادا» فى المركز السادس بحصة بلغت %5.5 مسجلة نحو 946 سيارة.

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واحتلت «تويوتا» المرتبة السابعة مسجلة حصة سوقية %1.3 بعدما تمكنت من تسويق 226 مركبة، أعقبتها «جيب» فى المركز الثامن بحصة بلغت %0.8 بنحو 132 سيارة.

وجاءت «كيا» فى المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا مسجلة حصة سوقية %0.5 بإجمالى بيع 87 مركبة.

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بقلم المال - خاص

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