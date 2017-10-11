نيسان تنتهي من حجوزات الدفعة الأولى من قاشقاي

- قائمة انتظار الشكل الجديد من السيارة اليابانية تمتد لشهرينأحمد شوقيانتهت شركة نيسان إيجيبت من حجوزات الدفعة الأولى من الشكل الجديد لسيارتها "قاشقاي" التي تم الإعلان عن طرحها رسميًا في السوق المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ 24 من معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا الذي انتهت فعاليا

– قائمة انتظار الشكل الجديد من السيارة اليابانية تمتد لشهرين



أحمد شوقي

انتهت شركة نيسان إيجيبت من حجوزات الدفعة الأولى من الشكل الجديد لسيارتها “قاشقاي” التي تم الإعلان عن طرحها رسميًا في السوق المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ 24 من معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا الذي انتهت فعالياته خلال مارس الماضي.

يذكر أن السيارة لم تصل إلى السوق المصرية بشكل فعلي حتى الآن؛ لكن مسئول مبيعات نيسان بفرع المهندسين- أحمد سمير قال إن الدفعة الأولى من السيارة ستصل إلى مصر بنهاية الشهر الجاري ليبدأ تسليمها إلى العملاء الذين قاموا بالحجز وفق ترتيبهم بالقائمة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف سمير أن الحجز على الدفعة الأولى من السيارة قد انتهى بشكل كامل بعد أن تم فتح باب الحجز بعد انتهاء فعاليات أوتوماك فورميلا؛ موضحًا أنه يجري حاليًا حجز الدفعة الثانية من السيارة التي سيبدأ تسليمها خلال ديسمبر 2017.

وأوضح مسئول المبيعات أن سعر السيارة حاليًا 430 ألف جنيه للفئة الأولى و480 ألف للفئة الأعلى منها؛ وهي ذات الأسعار التي بدأ حجز السيارة على أساسها.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن نيسان قاشقاي (الشكل القديم) قد بلغت مبيعاتها 3362 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 1334 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بزيادة 2028 سيارة؛ بنسبة نمو 152%.

ووفق هذه البيانات فإن مبيعات السيارة المسجلة خلال 8 أشهر فقط تجاوز الأرقام الإجمالية المسجلة خلال العام الماضي كاملًا والبالغة 2761 وحدة.

كما أشار تقرير أميك إلى أن مبيعات السيارة تراجعت خلال أغسطس 2017 بشكل حاد لتهوى لأدنى مستوياتها مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الشهور السابقة حيث بلغت 200 وحدة فقط مقابل 336 وحدة في يوليو و385 وحدة في يونيو و453 بمايو.

وتعتبر مبيعات مارس الماضي الأفضل للسيارة خلال 2017 حيث بلغت 759 وحدة. وتنتمي قاشقاي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C.