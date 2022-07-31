«نيسان» تقود «الملاكي» في مصر

اعتلت العلامة اليابانية «نيسان» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت %13.3 بإجمالى بيع 12.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت «سوزوكى» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %12.6 بنحو 11.6 ألف سيارة، تلتها «شيرى» للمركز الثالث بحصة قدرها %11.7 بواقع 10.8 ألف مركبة.

واقتنصت العلامة الصينية «إم جى» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %8.3 بإجمالى بيع 7 آلاف و716 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها %8.3 بإجمالى بيع 7 آلاف و676 مركبة.

فيما صعدت «هيونداى» للمرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة حصة سوقية %8.2 بنحو 7 آلاف و627 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بحصة قدرها %6.8 بواقع 6296 وحدة.

وحلت «فيات» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %6.1 بعدما حققت بيع 5634 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.1 مسجلة نحو 3830 مركبة.

فى حين حافظت «رينو» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.6 بإجمالى بيع 3345 وحدة، أعقبتها «BYD» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.4 بواقع 2250 سيارة.

واحتلت العلامة الفرنسية «ستروين» المرتبة الثانية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة حصة %2.4 بعدما تمكنت من تسويق وبيع 2192 مركبة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت 2.3% مسجلة نحو 2102 مركبة خلال تلك الفترة.

فى المقابل، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %9.9 مسجلة بيع 9 آلاف و167 سيارة داخل السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى.