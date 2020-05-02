سيــارات

«نيسان» تعلن عن أسعار سيارات قشقاي الجديدة

صعدت الفئة الأولى إلى 370.9 ألف جنيه
المال - خاص 8:44 ص, السبت, 2 مايو 20 8:44 ص, السبت, 2 مايو 20

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أرسلت شركة “نيسان موتور إيجيبت”، لشبكة موزعيها القائمة السعرية لطرازاتها الصادرة عن شهر مايو الحالي، والتي تتضمنت زيادات سعرية على سيارات نيسان قشقاي 2020 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

كانت «نيسان موتور إيجيبت» أعلنت في نهاية يناير الماضي، عن تقديم عرض للعملاء بتخفيض أسعار سيارات نيسان قشقاي بقيمة تتراوح بين 17 و 19 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ووفقًا لمنشور “نيسان”، صعدت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الأولى «VISIA» إلى 370.9 ألف جنيه، بدلا من 365.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات “قشقاي” الفئة الثانية «ACCENTA» إلى 406.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 401.9 ألف.

وقفزت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الثالثة «TEKNA» إلى 434.9 ألف جنيه، مقابل 429.6 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

مواصفات سيارات نيسان قشقاي 2020

ينتمى طراز «نيسان قشقاي» 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ليولد قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

نيسان قشقاي 2020
مواصفات نيسان قشقاي

الأبعاد الخارجية

الطول4377 مم
العرض1806 مم
الارتفاع1590 مم
سعة الشنطة الخلفية430 لتر
سعة خزان الوقود52 لتر
نيسان قشقاي 2020
نيسان قشقاي
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بقلم المال - خاص

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