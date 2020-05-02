«نيسان» تعلن عن أسعار سيارات قشقاي الجديدة

صعدت الفئة الأولى إلى 370.9 ألف جنيه

أرسلت شركة “نيسان موتور إيجيبت”، لشبكة موزعيها القائمة السعرية لطرازاتها الصادرة عن شهر مايو الحالي، والتي تتضمنت زيادات سعرية على سيارات نيسان قشقاي 2020 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

كانت «نيسان موتور إيجيبت» أعلنت في نهاية يناير الماضي، عن تقديم عرض للعملاء بتخفيض أسعار سيارات نيسان قشقاي بقيمة تتراوح بين 17 و 19 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ووفقًا لمنشور “نيسان”، صعدت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الأولى «VISIA» إلى 370.9 ألف جنيه، بدلا من 365.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات “قشقاي” الفئة الثانية «ACCENTA» إلى 406.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 401.9 ألف.

وقفزت أسعار سيارات نيسان قشقاي الفئة الثالثة «TEKNA» إلى 434.9 ألف جنيه، مقابل 429.6 ألف جنيه.

مواصفات سيارات نيسان قشقاي 2020

ينتمى طراز «نيسان قشقاي» 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ليولد قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات نيسان قشقاي

الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم سعة الشنطة الخلفية 430 لتر سعة خزان الوقود 52 لتر