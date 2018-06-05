نيسان تعتمد مودرن موتورز وكيلاً حصريا لإنفينيتى

أحمد عوض كشف حازم صلاح، مدير تسويق مودرن موتورز، عن أن مجموعة نيسان موتورز العالمية اعتمدت شركته وكيلاً حصرياً لسيارات إنفينيتى بمنحها أحقية استيراد، وتوزيع طرازاتها بالسوق، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة مع المجموعة اليابانية فى ظل المنافسة…

أحمد عوض

كشف حازم صلاح، مدير تسويق مودرن موتورز، عن أن مجموعة نيسان موتورز العالمية اعتمدت شركته وكيلاً حصرياً لسيارات إنفينيتى بمنحها أحقية استيراد، وتوزيع طرازاتها بالسوق، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة مع المجموعة اليابانية فى ظل المنافسة مع الشركات المحلية المتقدمة للاستحواذ على وكالتها «إنفينيتي».

أكد صلاح فى تصريح لـ«المال»، أن شركتة تعمل على تأسيس إدارة مستقلة للبدء فى تنفيذ الخطط التوسعية والتسويقية لإنفينيتى، خلال الفترة الحالية، متوقعا الإعلان عن الخطط المرتقبة للعلامة اليابانية خلال سبتمبر المقبل.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، أن معظم العمليات الاستيرادية التى تمت لسيارات العلامة إنفينيتى الموردة للسوق المحلية تأتى من اﻷسواق الخليجية؛ لأسباب تتعلق بعدم اعتماد الشركة اﻷم وكيلا لها فى مصر خلال الفترة الماضية.

بين أن آخر شحنة من سيارات العلامة «إنفينيتي« أفرجت عبر منفذ جمرك سيارات بورسعيد خلال اﻷشهر القليلة الماضية – بخلاف الذى سيتم الإفراج عنه عبر منفذ جمرك الإسكندرية بواقع 10 سيارات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجموعة نيسان العالمية تمكنت من بيع 1708 سيارات من العلامة «إنفينيتي» بمختلف اﻷسواق العالمية خلال الربع اﻷول من العام الحالي.



علمت «المال»، أن مجموعة مودرن موتورز وكلاء سيارات نيسان وسوزوكى، اقتنصت وكالة سيارات إنفينيتى الفاخرة، التابعة لمجموعة نيسان العالمية، بعد منافسة شرسة مع موزعى العلامة اليابانية، «السبع أوتوموتيف وبى أوتو» خلال الآونة الماضية.