نيسان تستهدف بيع 20 ألف سيارة

بنهاية أبريل المقبل أحمد عوضقال أحمد عبد الغني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، بشركة نيسان إيجيبت، إن إجمالي مبيعات نيسان تشهد ارتفاعا داخل السوق، بفضل نمو مبيعات سيارات الـ "صني"، متوقعاً أن تسجل إجمالي مبيعات نيسان 20 ألف سيارة بنهاية أبريل المقبل.وأوضح عبد الغني في تصريحات لـ"المال"،ان خ

بنهاية أبريل المقبل



أحمد عوض

قال أحمد عبد الغني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، بشركة نيسان إيجيبت، إن إجمالي مبيعات نيسان تشهد ارتفاعا داخل السوق، بفضل نمو مبيعات سيارات الـ “صني”، متوقعاً أن تسجل إجمالي مبيعات نيسان 20 ألف سيارة بنهاية أبريل المقبل.

وأوضح عبد الغني في تصريحات لـ”المال”،ان خطة نيسان الإنتاجية ، تعتمد علي معدلات الطلب فى السوق الامر الذى يجعل ارقام انتاج “صني و سنترا” تتوقف على طلبات المستهلكين.

وأشار إلى أن عمليات بيع السيارات تشهد تباطئا نسبيا، نتيجة انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار؛ وهو ما انعكس علي الخطط المستهدفة لنيسان من الوصول إلى حاجز المبيعات .

وقد تمكنت نيسان إيجيبت، من بيع ما يقرب من 14 ألفا و226 سيارة، بحصة سوقية 17%، خلال فترة الثمانية أشهر الماضية؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ورجح عبد الغني، زيادة حجم مبيعات نيسان بالسوق، بالتزامن مع طرح الشكل الجديد من نيسان قشقاي، موضحًا أنه سيتم فتح باب الحجز على السيارة خلال الشهر الحالي.

يشار إلى أن نيسان إيجيبت قد أزاحت الستار، عن الشكل الجديد من نيسان قشقاي، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا الشهر الماضي.

ويأتى الشكل الجديد من

نيسان قشقاى؛ بمواصفات جديدة مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1.2 لتر، وبعدد 16 صبابة، بقوة عالية قادرة علي توليد قوة حصانية تبلغ 117 حصان، بعزم أقصى للدوران 190 نيوتن متر. بناقل حركة اوتوماتيكى من نوع Xtronic CVT .

