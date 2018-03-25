نيسان تستهدف بيع مليون سيارة كهربائية بحلول 2022

خالد بدر الدينتستهدف شركة نيسان موتور ثانى أكبر منتج للسيارات فى اليابان بيع حوالى مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2022 وبزيادة أكثر من 500 % عن مبيعاتها العام الماضى التى بلغت أكثر من 163 ألف وحدة على مستوى العالم.وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة نيسان وغيرها من الشركات المناف

خالد بدر الدين

تستهدف شركة نيسان موتور ثانى أكبر منتج للسيارات فى اليابان بيع حوالى مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2022 وبزيادة أكثر من 500 % عن مبيعاتها العام الماضى التى بلغت أكثر من 163 ألف وحدة على مستوى العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة نيسان وغيرها من الشركات المنافسة التى تسعى لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية تواصل تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية لتواجه القواعد المتشددة التى تحدد مستويات متدنية للغاية من الانبعاثات الكربونية وبرغم أن الطلب على السيارات الكهربائية مازال منخفضا بسبب تكاليفها العالية وعدم وجود بنية أساسية من محطات شحن البطاريات الكهربائية الكافية.

ورغم أن مبيعات ليف هاتشباك المدمجة التى كانت أول سيارة كهربائية فى العالم والتى طرحتها شركة نيسان عام 2010 سجلت أعلى المبيعات فى هذا النوع من السيارات إلا أنها لم تتجاوز 300 ألف وحدة منذ إنتاجها حتى الآن.

وتركز شركة نيسان حاليا على إنتاج السيارات الكهربائية و الهجين بدلا من التركيز على التكنولوجيا المكلفة التى تقلل الانبعاثات الكربونية فى السيارات التقليدية لدرجة أنها تعتزم إنتاج 8 موديلات كهربائية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة منها أربعة فى الصين و إن علامتها الفاخرة إينفينيتى ستبدأ فى طرح موديلات كهربائية اعتبارا من عام 2021 .

وتعتزم أيضا نيسان و شريكتاها رينو الفرنسية و ميتسوبيشى موتورز اليابانية طرح 17 موديلا كهربائيا ضمن جزء من استراتيجية تستهدف بها هذه الشركات الثلاث بيع 14 مليون سيارة بحلول عام 2022 بالمقارنة مع 10.6 مليون وحدة العام الماضى .

ولكن شركات السيارات والتكنولوجيا تواجه ضغوطا متزايدة لإثبات إن السيارات ذاتية القيادة ستصبح استخداماتها آمنة فى الطرق والشوارع ولاسيما بعد الحادثة التى راح ضحيتها سيدة فى ولاية أريزونا الأمريكية والتى صدمتها الأسبوع الماضى سيارة ذاتية القيادة تابع لشركة أوبر للتكنولوجيا.

ومن ناحية أخرى ذكرت وحدة تمويل الطاقة الجديدةNEF بوكالة بلومبرج إن السيارات الكهربائية المكلفة حاليا ستصبح أرخص من نظيرتها التى تعمل بالبنزين بحلول عام 2025 مع استمرار انخفاض تكاليف مكوناتها ولاسيما البطاريات التى تعمل بأيونات الليثيوم.

وجاء فى تقرير وحدة NEF إن تكلفة السيارة الكهربائية سيعادل مثيلتها التقليدية بحلول عام 2024 ثم تصبح أرخص منها فى العام التالى مباشرة مع انخفاض سعر البطارية الكهربائية بحوالى 67 % من حوالى 208 دولار لكل كيلووات ساعة حاليا إلى 70 دولار لكل كيلووات ساعة فى عام 2030 .

