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«نيسان» تستحوذ على 33.5% من مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 2021 (جراف)

بإجمالى بيع 19.1 ألف جنيه
أحمد عوض 11:37 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 11:37 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت 33.5% بإجمالي بيع 19 ألفًا و198 مركبة خلال العام الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 25% مسجلة نحو 14 ألفًا و308 سيارات، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.7% بنحو 6 آلاف و697 مركبة.

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وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.8% مسجلة نحو 6 آلاف و184 مركبة، تبعتها «شيفروليه» في المركز الخامس بحصة بلغت 10.1% بإجمالى 5 آلاف و778 سيارة.

وحصدت العلامة التجارية «لادا» المرتبة السادسة بحصة سوقية 5.3% بإجمالي بيع 3062 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة بلغت 2% بإجمالي بيع 1121 سيارة.

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واحتلت «جيب» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 1% بعدما تمكنت من بيع 591 مركبة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.7% بنحو 382 سيارة.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت – ارتفاعًا – بنسبة 27.9%، لتصل إلى 57 ألفًا و321 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 44 ألفًا و821 وحدة في الفترة المقابلة من 2020.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال العام الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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