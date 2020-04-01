«نيسان» تستحوذ على 31% من مبيعات السيارات المجمعة محليًّا خلال شهرين

بعد تمكنها من بيع 2353 مركبة

استحوذت العلامة التجارية نيسان على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا بنسبة 31%، بعد تمكنها من بيع 2353 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 7.6 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليًا شهدت نموًا بنسبة 37.5%، لتصل إلى 7.6 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 5.5 ألف مركبة خلال الفترة نفسها 2019.

وبحسب «أميك»، حلت العلامة التجارية شيري في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعد أن اقتنصت حصة سوقية 19% وتمكنت من بيع 1445 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت “شيفروليه” في المرتبة الثالثة بحصة سرقية 15.8% بعد أن استطاعت بيع 1201 مركبة خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة الكورية “هيونداي” المرتبة الخامسة بحصة سوقية 13.7% مسجلة بيع 1044 سيارة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز السادس، بحصة بلغت 12.8% بإجمالى 976 مركبة.

وصعدت لادا للمرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة سوقية 3.9% مسجلة 296 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثامن بحصة 1.9% التي بلغت مبيعاتها 141 مركبة.

وجاءت العلامة التجارية كيا بالمرتبة التاسعة، مستحوذة على حصة سوقية 1.2% بإجمالى بيع 92 مركبة، تبعتها”جيب” بحصة 0.9% بواقع 65 سيارات، ثم “جيلي” بحصة 0.1% محققة بيع 6 سيارات فقط.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات المجمعة محليًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: