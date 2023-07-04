«نيسان» تستحوذ على 25% من مبيعات السيارات في مصر خلال أول 5 أشهر (جراف)

تصدرت نيسان مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الكبرى بنسبة بلغت 25.2% مسجلة نحو 5 آلاف و504 مركبة؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17.5% بإجمالى 3 آلاف و838 سيارة، أعقبتها «رينو» ثالثًا بنسبة 10.4% بنحو 2271 مركبة، ثم «بي واي دي» ثالثًا بنسبة 8.8% بواقع 1921 وحدة.

وحلت «تويوتا» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6.8% محققة بيع 1491 سيارة، تلتها «كيا» خامسًا بنسبة 4.7% بنحو 1030 وحدة.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.5% مسجلة نحو 988 سيارة، أعقبتها «إم جي» سابعًا بنسبة 4.2% بواقع 909 وحدات.

واقتنصت «هيونداي» المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3.1% بإجمالى 687 وحدة، تلتها «أوبل» تاسعًا بنسبة 2.7% بواقع 597 وحدة.

وتمركزت «ستروين» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 1.9% محققة بيع 410 مركبات، أعقبتها «سوبارو» في المركز الحادي عشر بنسبة 1.7% بنحو 382 وحدة.

وتظهرت «سوزوكي» في المرتبة الثانية عشر بقائمة مبيعات السيارات الملاكي في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 1.3% مسجلة نحو 294 مركبة خلال تلك الفترة.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 7.1% مسجلة نحو 1555 مركبة على الماركات التجارية المطروحة في السوق المحلية.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى: