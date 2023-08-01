«نيسان» تستحوذ على 17.8% من مبيعات سوق السيارات في مصر خلال النصف الأول

استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة بلغت 17.8% بعدما تمكنت من بيع 6 آلاف و571 مركبة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف فئاتها خلال تلك الفترة، مسجلة حصة سوقية 13% بإجمالى 4 آلاف و807 مركبة، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 11.4% بواقع 4 آلاف و205 سيارة.

وحلت «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة سوقية 9% مسجلة بيع 3 آلاف و316 مركبة، أعقبتها «رينو» خامسًا بنسبة 8.2% بنحو 3016 وحدة.

وحصدت «BYD» المرتبة السادسة بحصة سوقية 6.4% بإجمالى بيع 2353 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» سابعًا بنسبة 6.1% بواقع 2260 مركبة.

وظهرت «ميتسوبيشي» في المركز الثامن بحصة سوقية 4.1% مسجلة بيع 1513 مركبة، تلتها «كيا» تاسعًا بنسبة 3.3% بنحو 1199 سيارة.

وحصدت «إم جي» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3.1% بإجمالى 1147 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 2.9% بنحو 1083 مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 2% بواقع 741 مركبة.