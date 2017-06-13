نيسان ترفع أسعار صني وسنترا

أحمد عوض



رفعت شركة نيسان – إيجيبت أسعار طرازي صني وسنترا، بمقدار يتراوح بين 3 إلى 11 ألف جنيه خلال الفترة الممتدة من مايو الماضي حتى الآن.



وارتفع سعر “نيسان صني” بنسبة 1.9% بمقدار 3 آلاف جنيه، لتبلغ الفئة الأولى أوتوماتيك نحو 198 ألف جنيه، مقابل 195، ووصلت أسعار صني فئة الثانية “A/T EX” لنحو 208 ألف جنيه مقارنة بـ 205، بينما سجلت فئة الأعلي “A/T Super Saloon” نحو 218 ألف جنيه مقابل 215.



وصعدت أسعار “نيسان سنترا” بواقع 11 ألف جنيه بمختلف فئاتها، لتبلغ سنترا فئة الـ”A/T”نحو 273 ألف جنيه بدلاً من 262، فيما بلغت الفئة اﻷعلي من سنترا “A/T F/O”، نحو 288 ألف جنيه مقارنة بـ277 خلال مايو الماضي.

في المقابل، أبقت نيسان – إيجيبت علي أسعار طرازاتها من قشقاي، لتسجل 400 ألف جنيه لفئة الـ “A/T H/L” ، فيما تبلغ 420 ألف جنيه لفئة الـ”sport”.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فقد تمكنت شركة نيسان ايجيبت من بيع 7357 من سيارات الركوب “ملاكي” خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الجاري، لتشمل 3447 سيارة من طراز ات صني، و عدد 1919 وحدة من سنترا، ونحو 1988 سيارة من قشقاي.





ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات نيسان- إيجيبت خلال الفترة من مايو الماضي حتى الآن:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار مايو أسعار يونيو مقدار التغير نسبة التغير% نيسان صني A/T 195 198 3 1.5% A/T EX 205 208 3 1.4% A/T Super Saloon 215 218 3 1.9% سنترا A/T 262 273 11 4% A/T F/O 277 288 11 3.9% قشقاي A/T H/L 400 400 0 – A/T Sport 420 420 0 –