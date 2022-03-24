«نيسان» ترفع أسعار سيارات «قاشقاي» بنحو 69 ألف جنيه.. وتطرح فئات جديدة

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 499 ألف جنيه

أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات نيسان قاشقاي بقيمة بلغت 69 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «قاشقاي» الفئة الأولى «Visa» إلى 499 ألف جنيه، بدلًا من 430 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» الفئة الثانية «Accenta» إلى 534 ألف جنيه، مقابل 465 ألفا.

وقفزت أسعار طرازات «قاشقاي» الفئة الثالثة «Tekna» إلى 574 ألف جنيه، مقارنة بنحو 505 آلاف جنيه.

وقامت الشركة بطرح فئات جديدة من طرازات «قاشقاي» – two tone – بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لكل فئة.

وينتمي طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.