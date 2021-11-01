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«نيسان» ترفع أسعار سيارات «صني».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 194.9 إلى 240.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 9:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «نيسان صني» بقيمة بلغت 2500 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، صعدت أسعار طرازات «صني» الفئة الأولى «M/T Base» إلى 194.9 ألف جنيه، بدلًا من 192.9 ألف سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «صني» الفئة الثانية «A/T Base» إلى 216 ألف جنيه، مقارنة بنحو 214 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «صنى» الفئة الثالثة «A/T MID» بقيمة 229.5 ألف جنيه، مقابل 227.5 ألف.

ارتفع سعر سيارات «صني» الفئة الرابعة «A/T Super Saloon» إلى 240.5 ألف جنيه، بدلًا من 238.5 ألف.

ينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم المال - خاص

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