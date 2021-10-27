سيــارات

«نيسان» ترفع أسعار سيارات «جوك».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 362.5 إلى 402.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 12:04 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 12:04 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت» شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات «نيسان جوك» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، ارتفعت أسعار طرازات «جوك» الفئة الأولى «Acenta» إلى 362.5 ألف جنيه، بدلًا من 357.5 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثانية «Tekna» إلى 392.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 387.5 ألفًا.

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وقفزت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثالثة «Tekna Perso» إلى 402.5 ألف جنيه، مقابل 397.5 ألفًا.

ينتمي طراز «جوك» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

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بقلم أحمد عوض

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