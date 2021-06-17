«نيسان» ترفع أسعار سيارات «جوك» بقيمة 5000 جنيه خلال يونيو

أخطرت شركة “نيسان موتور إيجيبت” شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات “نيسان جوك” بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يونيو الحالى.

وطبقا للقوائم السعرية الصادرة عن “نيسان”، ارتفعت أسعار طرازات «جوك» الفئة الأولى “ACCENTA” إلى 357.5 ألف جنيه، مقارنة بـ 352.5 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «جوك» الفئة الثانية «TEKNA» إلى 381.5 ألف جنيه، مقابل 376.5 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» إلى 388.5 ألف جنيه، بدلًا من 383.5 ألف.

وينتمي طراز “نيسان جوك” لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

ووفقًا لـ«نيسان» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.