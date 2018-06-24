«نيسان» تراهن على الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

خالد بدر الد\ين:تراهن شركة «نيسان» ثانية كبرى شركات سيارات يابانية على دول الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خصوصا الصين والسعودية وجنوب أفريقيا لرفع مبيعاتها إلى 12.1 مليون وحدة بحلول عام 2022 مقارنة بـ 8.8 مليون وحدة العام الماضى، بعد أن تباطأت فى السوق الأمريكية التى ك

خالد بدر الد\ين:

تراهن شركة «نيسان» ثانية كبرى شركات سيارات يابانية على دول الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خصوصا الصين والسعودية وجنوب أفريقيا لرفع مبيعاتها إلى 12.1 مليون وحدة بحلول عام 2022 مقارنة بـ 8.8 مليون وحدة العام الماضى، بعد أن تباطأت فى السوق الأمريكية التى كانت تعتمد عليها خلال السنوات الماضية.

ويؤكد بيمان كارجار، الذى انضم إلى فريق «نيسان« ليقود عمليات الشركة فى أفريقيا والشرق الأوسط والهند، بعد أن ترك شريكتها رينوالفرنسية، والذى كان يقود فريق التسويق والمبيعات لنفس المنطقة، إن مبيعات «نيسان« فى السعودية ستتضاعف من 7 % العام الماضى لتصل إلى حوالى 800 ألف وحدة العام الماضى إلى أكثر من 14 % بحلول عام 2022 لتتجاوز 1.6 مليون وحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة «نيسان« بدأت تدخل دول جديدة مثل تركيا وباكستان وتنفذ خططا توسعية لعلامات رخيصة مثل «داتسون« بعد أن بلغت الحصة السوقية لها فى مناطق أفريقيا والشرق الأوسط والهند حوالى 3.7 %.

ويتوقع بيمان كارجار، رئيس عمليات «نيسان« فى مناطق أفريقيا والشرق الأوسط والهند ارتفاع إجمالى مبيعاتها بحوالى 40 % خلال العام المقبل، مع التركيز على الأسواق الناشئة بعد أن تراجعت أرباحها فى أسواق أمريكا الشمالية 33% خلال السنة المالية الماضية، بسبب برامج الخصومات التى كانت تمنحها للمستهلكين لتعزيز مبيعاتها.

وكانت «نيسان« تركز على السوق الأمريكية لدرجة أنها ضاعفت مبيعاتها منذ 2010 وكانت تستهدف الاستحواذ على حصة 10 % هناك، ولكنها تكلفت كثيرا بسبب البيع ببرامج تحفيز مالى كبير للمستهلكين هناك، لمنافسة الشركات المحلية والعالمية.

وتراهن «نيسان« على الموديلات الرياضية متعددة الأغراض«SUV« والموديلات الرخيصة للعلامة «داتسون« لزيادة مبيعاتها فى الهند والشاحنات الخفيفة «البيك آب« وسيارات الركوب فى جنوب أفريقيا، وتستهدف رفع مبيعاتها من 10 % العام الماضى إلى 15 % بعد خمس سنوات.

