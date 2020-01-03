«نيسان» تخفض أسعار سيارات قشقاي 6 آلاف جنيه

تراجعت الفئة الأولى إلى 398 ألف جنيه، بدلًا من 404 آلاف سابقًا.

خفّضت شركة نيسان موتور إيجيبت أسعار سيارات نيسان قشقاي، بنسب تتراوح بين 1.3 و1.4%، بقيمة بلغت 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات، خلال يناير الحالى.

ووفقًا لأسعار “نيسان”، تراجعت طرازات قشقاي الفئة الأولى بنسبة 1.4%، لتصل إلى 398 ألف جنيه، بدلًا من 404 آلاف سابقًا.

وانخفضت أسعار نيسان قشقاي الفئة الثانية بنسبة 1.3%، لتبلغ 425 ألف جنيه، مقارنة بنحو 431 ألفًا.

وأعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت عن تقديم 3 فئات جديدة من طرازات قشقاي مزودة ببعض الكماليات، ومنها شاسة وسائط تعمل بخاصيك “Toch”.

وقدرت الشركة أسعار قشقاي الفئة الأولى بسعر يصل إلى 384.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثانية بقيمة 419.9 ألف جنيه، في حين سعرت الفئة الثالثة بنحو 446.9 ألف جنيه.

وتنتمي نيسان قشقاى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ليولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 190 نيوتن/ متر، مدعمة بمحرك خماسى السرعات أوتوماتيك.