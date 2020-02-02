«نيسان» تخفض أسعار سيارات صني 12 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولي إلي 199 ألف جنيه، بدلا من 211 ألفا سابقا.

خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت، أسعار سيارات نيسان صني بقيمة بلغت 12 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية خلال فبراير المقبل.

تراجعت أسعار نيسان صني الفئة الأولى إلي 199 ألف جنيه، بدلا من 211 ألفا سابقا.

وانخفضت أسعار طرازات “صني” الفئة الثانية إلى 210 ألف جنيه، مقارنة بنحو 222 ألفا.

وهبطت أسعار سيارات “صني” الفئة الثالثة إلى 221 ألف جنيه، مقابل 233 ألفا.

وينتمي طراز نيسان صني لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، مدعمة بمحرك رباعي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك سيارات نيسان صني من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.