«نيسان» تحصد المركز الثالث بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال سبتمبر (جراف)

حافظت العلامة اليابانية «نيسان» على تمركزها في المرتبة الثالثة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2001 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضي.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة لـ«نيسان» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «صني» قوائم تراخيص سيارات «نيسان» بعدما تمكنت من تسجيل 1628 مركبة، تبعتها «سنترا» في المركز الثاني بإجمالي 188 سيارة.

وجاءت «جوك» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 109 مركبات، تلتها «قاشقاي» فى المركز الرابع بنحو 94 سيارة.

وظهرت «كيكس» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات «نيسان» في مصر، مسجلة نحو سيارتين فقط خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» نحو مركبتين فقط.

يذكر أن إجمالي عدد السيارات «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «نيسان» المرخصة بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضي: