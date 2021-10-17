سيــارات

«نيسان» تحصد المركز الثالث بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال سبتمبر (جراف)

بإجمالى 2001 مركبة
أحمد عوض 11:45 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21 11:45 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت العلامة اليابانية «نيسان» على تمركزها في المرتبة الثالثة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2001 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضي.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة لـ«نيسان» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «صني» قوائم تراخيص سيارات «نيسان» بعدما تمكنت من تسجيل 1628 مركبة، تبعتها «سنترا» في المركز الثاني بإجمالي 188 سيارة.

اقرأ أيضا  المرور تدفع بسيارات إغاثة مجهزة بالطرق والمحاور الرئيسية

وجاءت «جوك» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 109 مركبات، تلتها «قاشقاي» فى المركز الرابع بنحو 94 سيارة.

وظهرت «كيكس» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات «نيسان» في مصر، مسجلة نحو سيارتين فقط خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» نحو مركبتين فقط.

يذكر أن إجمالي عدد السيارات «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال الشهر الماضى.

اقرأ أيضا  «الإمارات» تسجل أعلى معدل لسرقة المركبات فى الدول العربية خلال 2020

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «نيسان» المرخصة بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضي:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بالتوقف عن بيع طرازات «سكودا» للتجار

أحمد عوض 4:37 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

إنتاج العالم من السيارات يرتفع %29 نهاية النصف الأول من 2021

شريف عيسى 4:33 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

«إم جى 5» تتصدر تراخيص الطرازات الصينية.. و«جاك JS3» تصعد للمركز الـ8

أحمد عوض 4:29 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «تويوتا راش» موديل 2022

المال - خاص 7:45 م, السبت, 16 أكتوبر 21

تتصدرها «أوكتافيا».. ترخيص 805 سيارات من «سكودا» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

أحمد عوض 7:31 م, السبت, 16 أكتوبر 21

رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «شيري أريزو 5» إلى 17 ألف جنيه

المال - خاص 7:22 م, السبت, 16 أكتوبر 21