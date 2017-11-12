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نيسان تحرك أسعار صني خلال نوفمبر

أحمد عوض قررت شركة "نيسان إيجيبت"، تحريك أسعار طراز صنى بمختلف فئاتها، بمقدار 2000 جنيه، خلال نوفمبر الحالي. وحسب القائمة السعرية لنيسان، فإن أسعار طراز صني فئة A/T تبلغ 207 ألف جنيه مقابل 205، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX…

12 نوفمبر، 2017 12 نوفمبر، 2017

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أحمد عوض

قررت شركة “نيسان إيجيبت”، تحريك أسعار طراز صنى بمختلف فئاتها، بمقدار 2000 جنيه، خلال نوفمبر الحالي.

وحسب القائمة السعرية لنيسان، فإن أسعار طراز صني فئة A/T تبلغ 207 ألف جنيه مقابل 205، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلى 218 ألف بدلاً من 216، كما صعدت فئة A/T Super Saloon إلى 228 ألف مقارنة بـ 2016 خلال الشهر الماضى.

وأبقت نيسان إيجيبت، على أسعار الشكل الجديد من قشقاي، لتتراوح أسعارها ما بين 389 و449 ألف جنيه.

وأعلنت الشركة عن تواصل عرض الخصومات على نيسان سنترا، لتبلغ 274.9 ألف للفئة الأولى، بقيمة 289.9 ألف للفئة الثانية، فيما تقدر أسعار فئة A/T SPORT Edition بـ 320 ألفًا.

ويوضح الجدول التالى، أحدث قائمة سعرية لطرازات نيسان خلال نوفمبر:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار أكتوبر

أسعار نوفمبر

مقدار التغير

صنى

A/T

205.000

207.000

2.000

A/T EX

216.000

208.000

2.000

A/T Super Saloon

226.000

228.000

2.000

نيسان

سنترا

A/T

280.000

274.900

-5.100

A/T H/L

295.000

289.900

-5.100

A/T SPORT Edition

320.000

320.000

0

قشقاي

A/T H/L

405.000

405.000

0

A/T Sport

425.000

425.000

0

A/T Stander

389.000

389.000

0

A/T F/L ( New Shape)

419.000

419.000

0

A/T H/L ( New Shape)

449.000

449.000

0

إعداد – المال

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