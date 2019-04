نيسان تحرك أسعار صني خلال نوفمبر

أحمد عوض قررت شركة "نيسان إيجيبت"، تحريك أسعار طراز صنى بمختلف فئاتها، بمقدار 2000 جنيه، خلال نوفمبر الحالي. وحسب القائمة السعرية لنيسان، فإن أسعار طراز صني فئة A/T تبلغ 207 ألف جنيه مقابل 205، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX…

وحسب القائمة السعرية لنيسان، فإن أسعار طراز صني فئة A/T تبلغ 207 ألف جنيه مقابل 205، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلى 218 ألف بدلاً من 216، كما صعدت فئة A/T Super Saloon إلى 228 ألف مقارنة بـ 2016 خلال الشهر الماضى.

وأبقت نيسان إيجيبت، على أسعار الشكل الجديد من قشقاي، لتتراوح أسعارها ما بين 389 و449 ألف جنيه.

وأعلنت الشركة عن تواصل عرض الخصومات على نيسان سنترا، لتبلغ 274.9 ألف للفئة الأولى، بقيمة 289.9 ألف للفئة الثانية، فيما تقدر أسعار فئة A/T SPORT Edition بـ 320 ألفًا.

ويوضح الجدول التالى، أحدث قائمة سعرية لطرازات نيسان خلال نوفمبر:



العلامة الطراز الفئة أسعار أكتوبر أسعار نوفمبر مقدار التغير صنى A/T 205.000 207.000 2.000 A/T EX 216.000 208.000 2.000 A/T Super Saloon 226.000 228.000 2.000 نيسان سنترا A/T 280.000 274.900 -5.100 A/T H/L 295.000 289.900 -5.100 A/T SPORT Edition 320.000 320.000 0 قشقاي A/T H/L 405.000 405.000 0 A/T Sport 425.000 425.000 0 A/T Stander 389.000 389.000 0 A/T F/L ( New Shape) 419.000 419.000 0 A/T H/L ( New Shape) 449.000 449.000 0

