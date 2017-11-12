نيسان تحرك أسعار صني خلال نوفمبر

أحمد عوض
قررت شركة “نيسان إيجيبت”، تحريك أسعار طراز صنى بمختلف فئاتها، بمقدار 2000 جنيه، خلال نوفمبر الحالي.
وحسب القائمة السعرية لنيسان، فإن أسعار طراز صني فئة A/T تبلغ 207 ألف جنيه مقابل 205، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلى 218 ألف بدلاً من 216، كما صعدت فئة A/T Super Saloon إلى 228 ألف مقارنة بـ 2016 خلال الشهر الماضى.
وأبقت نيسان إيجيبت، على أسعار الشكل الجديد من قشقاي، لتتراوح أسعارها ما بين 389 و449 ألف جنيه.
وأعلنت الشركة عن تواصل عرض الخصومات على نيسان سنترا، لتبلغ 274.9 ألف للفئة الأولى، بقيمة 289.9 ألف للفئة الثانية، فيما تقدر أسعار فئة A/T SPORT Edition بـ 320 ألفًا.
ويوضح الجدول التالى، أحدث قائمة سعرية لطرازات نيسان خلال نوفمبر:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار أكتوبر
أسعار نوفمبر
مقدار التغير
صنى
A/T
205.000
207.000
2.000
A/T EX
216.000
208.000
2.000
A/T Super Saloon
226.000
228.000
2.000
نيسان
سنترا
A/T
280.000
274.900
-5.100
A/T H/L
295.000
289.900
-5.100
A/T SPORT Edition
320.000
320.000
0
قشقاي
A/T H/L
405.000
405.000
0
A/T Sport
425.000
425.000
0
A/T Stander
389.000
389.000
0
A/T F/L ( New Shape)
419.000
419.000
0
A/T H/L ( New Shape)
449.000
449.000
0
إعداد – المال