نيسان تحتفل بمرور العام الأول من تعاونها مع كيدزانيا

المال - خاصتحتفل نيسان موتور إيجيبت بمرور العام الأول من تعاونها مع كيدزانيا، شريكها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي من المقرر أن تستمر فترة التعاون معها لمدة أربع سنوات مقبلة.قامت نيسان موتور إيجيبت بتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية خلال 2018 - منها "يوم الكبار" في كيدزانيا وا

المال – خاص

تحتفل نيسان موتور إيجيبت بمرور العام الأول من تعاونها مع كيدزانيا، شريكها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي من المقرر أن تستمر فترة التعاون معها لمدة أربع سنوات مقبلة.

قامت نيسان موتور إيجيبت بتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية خلال 2018 – منها “يوم الكبار” في كيدزانيا والذي تضمن لعبة Billiard Football كجزء من الأنشطة التي تفعلها نيسان ضمن فاعليات رعاية مباريات دوري أبطال أوروبا لعام 2018 التي ترعاها شركة نيسان العالمية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن مميزة للتصوير الفوتوغرافي مستخدمة أحدث التقنيات الفوتوجرافية والتي استمتع به عدد كبير من زوار كيدزانيا.

كما قدمت الشركة العديد من الأنشطة لموظفيها، والتي تمكن موظفي الشركة وعائلاتهم من الفوز بتذاكر كيدزانيا لحضور الاحتفال الخاص بمرور عام من التعاون مع كيدزانيا والذي أقامته الشركة يوم الجمعة 23 مارس، والذى تضمن العديد من المفاجئات، والعديد من الأنشطة الترفيهية لجميع مرتادي كيدزانيا وكذلك للعاملين بنيسان وعائلتهم.

قال ايساو سيكيجوتشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت: أن الشركة تحرص على إضافة جانب من الابتكار والتشويق في كل الأنشطة التي نقوم بها – وهو ما سيعزز من الحصة السوقية من مبيعات السوق، مضيفا أن موظفى الشركة هم الركيزة الأساسية للنجاحات المتتالية التى تحققها الشركة باستمرار.