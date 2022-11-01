«نيسان» تحتفظ بصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليا.. و«سوزوكي» تقود المستوردة

استحوذت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما اقتنصت %35.4 بإجمالى نحو 13.4 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وحلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة %33.4 مسجلة بيع 12.6 ألف سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو %9.4 بواقع 3293 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %6.2 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بإجمالى نحو 2444 مركبة، فيما صعدت «شيفروليه» خامسًا بنحو %6.2 بواقع 2370 وحدة.

وحصدت «لادا» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة %5.7 محققة بيع 2059 مركبة، تلتها «تويوتا» سابعًا بنسبة %2.4 بنحو 889 سيارة.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة %1.2 بإجمالى نحو 425 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

يشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت تراجعًا بنسبة %2.8 لتصل إلى 42 ألفًا و89 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 43 ألفًا و313 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

على الجانب الآخر، قادت «سوزوكي» مبيعات السيارات المستوردة فى مصر، باستحواذها على %18.5 بعدما تمكنت من بيع 13.8 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وحلت العلامة الصينية «إم جي» فى المرتبة الثانية مسجلة %13.6 بإجمالى بيع 10.1 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» ثالثًا بحصة بلغت %10.7 بنحو 8 آلاف و41 سيارة.

وحلت «كيا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.9 بإجمالى بيع 7.4 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداي» خامسًا بنسبة %8.4 بنحو 6.2 ألف سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية %7.5 بعدما حققت بيع 5.6 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %5.1 بإجمالى نحو 3850 سيارة، تلتها «رينو» ثامنًا بنسبة %4.5 بواقع 3387 مركبة.

وصعدت «أوبل» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية %3.5 محققة بيع 2645 مركبة، فيما تراجعت «ستروين» للمركز العاشر بحصة %3.5 بواقع 2615 وحدة.

واحتلت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة فى مصر، مستحوذة على %3.2 مسجلة نحو 2372 مركبة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.4 بواقع 1774 سيارة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 9.2% على الماركات التجارية الأخري، بإجمالى بيع 6860 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات السيارات المستوردة فى مصر شهدت تراجعًا بنسبة %32.2 لتصل إلى 74 ألفًا و958 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 110 ألفًا و554 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«صنى» تتقدم الفئة «الاقتصادية»

تصدرت «نيسان صني» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %33.1 مسجلة نحو 12.9 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

ويعود تفوق «صني» فى شريحة السيارات الاقتصادية إلى إنتاجها محليًا، وهو ما عزز من فرص توافرها بكميات كبيرة داخل السوق المحلية، علاوة على طرحها بأسعار تنافسية عن الماركات التجارية الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بعدما اقتنصت حصة سوقية %13.2 بإجمالى بيع 5155 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الثالث بنحو %10.7 بواقع 4177 مركبة.

وحصدت «سوزوكى سويفت» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.6 محققة بيع 3365 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» فى المركز الخامس مستحوذة على %6.6 بإجمالى بيع 2569 وحدة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %6.1 مسجلة بيع 2392 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز السابع بنحو %5.1 بواقع 2011 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، تمكنت «هيونداى أكسنت RB» من اقتناص المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.3 بإجمالى بيع 917 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «هيونداى I20» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية %1.9 بنحو 735 سيارة، أعقبتها «بيجو 301» فى المركز العاشر بنسبة %1.8 بواقع 716 مركبة.

وحافظت «أوبل كورسا» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %1.8 محققة بيع 705 سيارات، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز الثانى عشر بنسبة بلغت %1.8 بواقع 701 مركبة.

فى حين، تراجعت «رينو لوجان» للمرتبة الثالثة عشرة بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %1.7 بإجمالى بيع 675 سيارة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.3 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

«فيات تيبو» تعتلى قمة «المتوسطة»

اعتلت «فيات تيبو» صدارة مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات متوسطة الحجم «Car-C»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %16.5 بإجمالى نحو 5508 مركبات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية بحصة سوقية %15.9 محققة بيع 5284 سيارة، تلتها «تويوتا كورولا» ثالثًا بحصة قدرها %14 مسجلة بيع 4673 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %11.8 مسجلة بيع 3945 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الخامس بنسبة %7.8 بواقع 2611 سيارة.

وحلت «نيسان سنترا» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة «Car-C»، مسجلة حصة سوقية %5.8 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1945 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا HD» سابعًا بنسبة %5.1 بنحو 1708 سيارات.

واحتلت «هيونداى إلنترا CN7» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.8 محققة بيع 1608 سيارة، أعقبتها «كيا جراند سيراتو» فى المركز التاسع بحصة %4.8 بنحو 1605 مركبات.

وظهرت «إم جى 6» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.7 محققة بيع 1580 سيارة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %4.7 بإجمالى نحو 1570 وحدة.

وحصدت «فورد فوكاس» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 549 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %0.8 بنحو 252 سيارة.

وجاءت «كيا سيراتو» فى المرتبة الرابعة عشرة مسجلة حصة سوقية %0.8 محققة بيع 250 مركبة، تلتها «شانجان إيادو» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.7 مسجلة نحو 228 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

«بيجو 508» فى مقدمة «متوسطة الحجم Car-D»

هيمنت «بيجو 508» على مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %71.1 إذ تمكنت من بيع 582 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيفروليه ماليبو» للمرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %14.2 بإجمالى بيع 116 مركبة، أعقبتها «هوندا أكورد» للمركز الثالث بحصة %4.4 بنحو 36 سيارة.

وحلت «فورد فيوجن» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.9 محققة بيع 24 مركبة، أعقبتها «ألفا روميو جوليا» فى المركز الخامس بنسبة %2.8 بواقع 23 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «بريليانس H530» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة حصة سوقية %2.4 بإجمالى نحو 20 مركبة، أعقبتها «تويوتا كامري» سابعًا بنسبة %2.1 بإجمالى نحو 17 مركبة.

«شيرى تيجو 3» تتفوق في الـ «SUV – C»

حسمت «شيرى تيجو 3» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر للشهر الرابع على التوالى، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %18.2 بإجمالى نحو 4777 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %15.3 بعدما تمكنت بيع 4007 سيارات، أعقبتها «كيا سبورتاج» ثالثًا بحصة %14.1 بنحو 3711 وحدة.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %7.9 مسجلة بيع 2060 سيارة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الخامس بحصة %5.9 بواقع 1536 وحدة.

فيما تراجعت «نيسان قشقاي» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.8 بإجمالى نحو 1512 مركبة، تلتها «بيجو 3008» سابعًا بحصة بلغت %5.6 بنحو 1464 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.7 بإجمالى نحو 1231 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» تاسعا بنسبة %3.5 مسجلة نحو 921 مركبة.

فى حين صعدت «هافال H6» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %2.7 بإجمالى بيع 720 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.4 بنحو 631 مركبة.

وحصدت «تويوتا راش» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.8 بإجمالى بيع 461 مركبة، أعقبتها «هافال جوليون» فى المركز الثانى عشر بحصة %1.6 بواقع 430 سيارة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %10.6 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة داخل خلال الشهور التسعة الأولى من من العام الحالى.

«تويوتا فورتشنر» على رأس الرياضية كبيرة الحجم

اعتلت «تويوتا فورتشر» صدارة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «SUB-D»، مستحوذة على حصة سوقية %38.4 مسجلة نحو 1025 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وحلت «جيلى أوكافانجو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %19.3 بإجمالى بيع 516 سيارة، أعقبتها «جيب جراند شيروكي» ثالثة بحصة %19 بواقع 507 مركبات.

وحصدت «شيرى تيجو 8» المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %15.9 محققة بيع 426 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 8 برو» فى المركز الخامس بحصة %4.1 بواقع 110 وحدات.

وتمركزت «تويوتا برادو» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «SUV-D»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.2 بنحو 60 مركبة، أعقبتها «كيا سورينتو» سابعًا بحصة %1 بواقع 28 مركبة خلال تلك الفترة.

«إم جى ZS» تتربع على عرش «الكروس أوفر»

تربعت «إم جى ZS» على عرش صدراة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة %23 بإجمالى بيع 2507 مركبات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثانية مسجلة %16.9 بعدما تمكنت من تسويق 1841 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» ثالثًا بحصة %12.7 بنحو 1381 سيارة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.4 مسجلة بيع 909 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الخامس بحصة %6.7 بإجمالى نحو 728 مركبة.

وظهرت «نيسان جوك» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، مسجلة حصة سوقية %5.3 بإجمالى نحو 577 سيارة، تلتها «جيلى كول راي» للمركز السابع بنسبة %5.2 بواقع 561 مركبة.

فى حين حافظت «جيلى كول راي» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.5 بعدما تمكنت من تسويق 192 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «بيجو 2008» فى المرتبة التاسعة، مسجلة حصة سوقية %4.2 بإجمالى 457 مركبة، تلتها «ستروين C4» فى المركز العاشر بحصة قدرها %4 بواقع 439 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.9 بعدما حققت بيع 313 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بنسبة %2.8 بنحو 309 سيارات.

وجاءت «فيات 500X» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر، مسجلة %1.2 بنحو 134 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

«ميتسوبيشى إكسباندر» الأولى بسباق «العائلية MPV-B»

واعتلت «ميتسوبيشى إكسباندر» صدارة مبيعات السيارات العائلية «MPV-B»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %51.6 مسجلة نحو 954 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وجاءت «سوزوكى نيو أرتيجا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 27.1%، بإجمالى بيع 502 سيارة، أعقبتها «تويوتا روميون» ثالثًا بحصة قدرها %13 بواقع 240 وحدة.

وحصدت «سوزوكى أرتيجا» بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.3 مسجلة بيع 154 مركبة خلال تلك الفترة.