«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

استطاعت العلامة اليابانية «نيسان» انتزاع لقب صدارة مبيعات سوق السيارات فى مصر، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بعدما استحوذت على حصة سوقية 20% مسجلة نحو 2288 مركبة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «

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وحصدت «شيفروليه» المرتبة الثانية بحصة سوقية 13.7% بنحو 1573 وحدة، تلتها «شيري» في المركز الثاني بحصة 13.2% بإجمالى 1513 مركبة.

وحلّت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.5% محققة بيع 1318 وحدة، فيما صعدت «BYD» للمركز الخامس بنسبة 6.6% بواقع 758 سيارة.

بينما تراجعت «سوزوكي» للمرتبة السادسة بحصة سوقية 6.3% مسجلة بيع 722 مركبة، تلتها «كيا» في المركز السابع بنسبة 3.5% بنحو 400 سيارة.

وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3.3% محققة بيع 379 وحدة، أعقبتها «إم جي» في المركز الثامن بنسبة 3.2% بنحو 363 سيارة.

وجاءت «جي إم سي» في المرتبة التاسعة بحصة 2.5% بعدما استطاعت بيع 286 سيارة، تلتها «هيونداي» في المركز العاشر بنسبة 2.3% بإجمالى 260 مركبة.

وتمركزت «كينج لونج» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات مستحوذة على حصة سوقية 2.2% مسجلة بيع 256 مركبة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 11.7% مسجلة بيع 1339 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.