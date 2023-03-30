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«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

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مسجلة نحو 2288 مركبة

«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

12:07 م, الخميس, 30 مارس 23

استطاعت العلامة اليابانية «نيسان» انتزاع لقب صدارة مبيعات سوق السيارات فى مصر، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بعدما استحوذت على حصة سوقية 20% مسجلة نحو 2288 مركبة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «

أميك
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وحصدت «شيفروليه» المرتبة الثانية بحصة سوقية 13.7% بنحو 1573 وحدة، تلتها «شيري» في المركز الثاني بحصة 13.2% بإجمالى 1513 مركبة.

وحلّت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.5% محققة بيع 1318 وحدة، فيما صعدت «BYD» للمركز الخامس بنسبة 6.6% بواقع 758 سيارة.

بينما تراجعت «سوزوكي» للمرتبة السادسة بحصة سوقية 6.3% مسجلة بيع 722 مركبة، تلتها «كيا» في المركز السابع بنسبة 3.5% بنحو 400 سيارة.

وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3.3% محققة بيع 379 وحدة، أعقبتها «إم جي» في المركز الثامن بنسبة 3.2% بنحو 363 سيارة.

وجاءت «جي إم سي» في المرتبة التاسعة بحصة 2.5% بعدما استطاعت بيع 286 سيارة، تلتها «هيونداي» في المركز العاشر بنسبة 2.3% بإجمالى 260 مركبة.

وتمركزت «كينج لونج» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات مستحوذة على حصة سوقية 2.2% مسجلة بيع 256 مركبة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 11.7% مسجلة بيع 1339 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

أحمد عوض

أحمد عوض

12:07 م, الخميس, 30 مارس 23