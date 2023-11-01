«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «نيسان» مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15.5% مسجلة نحو 9 آلاف و443 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.3% محققة بيع 7 آلاف و506 مركبات، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 11.8% بنحو 7 آلاف و191 سيارة.

وحلت «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة سوقية 8.9% بإجمالى نحو 5 آلاف و451 مركبة، أعقبتها «سوزوكي» خامسًا بنسبة 6.7% مسجلة بيع 4074 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة السادسة بحصة سوقية 5.8% بإجمالى بيع 3551 سيارة، أعقبتها «رينو» سابعًا بنسبة 5.6% بواقع 3416 مركبة.

وتمركزت «بي واي دي» في المركز الثامن بحصة سوقية 5.5% مسجلة بيع 3367 مركبة، تلتها «إم جي» تاسعًا بنسبة 5.4% بنحو 3325 سيارة.

واقتنصت «كيا» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.5% بإجمالى 2774 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 3.4% بنحو 2066 مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 2.3% بواقع 1377 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 9 أشهر من 2023: