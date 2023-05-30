«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال أول 4 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «نيسان» مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 19.5% مسجلة نحو 4 آلاف و521 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 15% محققة بيع 3 آلاف و486 مركبة، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 13% بنحو 3015 سيارة.

وحلت «تويوتا» في المركز الرابع بحصة سوقية 8.6% بإجمالي نحو 1998 مركبة، أعقبتها «BYD» خامسًا بنسبة 6.2% مسجلة بيع 1446 وحدة.

وتمركزت «سوزوكي» فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.1% بإجمالى بيع 1415 سيارة، أعقبتها «رينو» سابعًا بنسبة 4.6% بواقع 1071 مركبة.

وحصدت «ميتسوبيشي» المركز الثامن بحصة سوقية 4.6% مسجلة بيع 1058 مركبة، تلتها «كيا» تاسعًا بنسبة 2.9% بنحو 669 سيارة.

واقتنصت «إم جي» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.5% بإجمالى 590 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 2.4% بنحو 565 مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 1.9% بواقع 435 مركبة.

ويوحض الجراف التفاعلي التالي، ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 4 أشهر من 2023: