«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال أول 10 أشهر من 2023

مسجلة نحو 11 ألفًا و47 مركبة

«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال أول 10 أشهر من 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

12:02 م, الخميس, 30 نوفمبر 23

تصدرت «نيسان» مبيعات سوق السيارات فى مصر، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 15.8% مسجلة نحو 11 ألفًا و47 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12% محققة بيع 8 آلاف و371 مركبة، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 11.7% بنحو 8 آلاف و169 سيارة.

وحلّت «تويوتا» في المركز الرابع بحصة سوقية 8.6% بإجمالي نحو 6 آلاف و54 مركبة، أعقبتها «سوزوكي» خامسًا بنسبة 6.3% مسجلة بيع 4391 وحدة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.9% بإجمالى بيع 4119 سيارة، أعقبتها «هيونداي» سابعًا بنسبة 5.9% بواقع 4107 مركبات.

وحصدت «بي واي دي» المركز الثامن بحصة سوقية 5.2% مسجلة بيع 3624 مركبة، تلتها «رينو» تاسعًا بنسبة 5.1% بنحو 3539 سيارة.

واقتنصت «كيا» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.8% بإجمالى 3374 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 3.1% بنحو 2172 مركبة، ثم «ستروين» بنسبة 2.4% بواقع 1660 مركبة.

أحمد عوض

أحمد عوض

12:02 م, الخميس, 30 نوفمبر 23