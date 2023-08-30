«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال أول 7 أشهر من 2023

تصدرت «نيسان» مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 16.2% مسجلة نحو 6 آلاف و969 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيفروليه» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.7% محققة بيع 5 آلاف و471 مركبة، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 11.4% بنحو 4 آلاف و927 سيارة.

وحلت «تويوتا» في المركز الرابع بحصة سوقية 9.4% بإجمالي نحو 4052 مركبة، أعقبتها «رينو» خامسًا بنسبة 7.1% مسجلة بيع 3075 وحدة.

وتمركزت «بي واي دي» فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.3% بإجمالى بيع 2711 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» سابعًا بنسبة 6.1% بواقع 2630 مركبة.

وحصدت «إم جي» المركز الثامن بحصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 1827 مركبة، تلتها «هيونداي» تاسعًا بنسبة 4.2% بنحو 1804 سيارة.

واقتنصت «كيا» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3.9% بإجمالى 1704 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 3.9% بنحو 1700 مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 2.2% بواقع 961 مركبة.