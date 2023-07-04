«نيسان» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال أول 5 أشهر من 2023 (جراف)

اعتلت «نيسان» صدارة مبيعات سوق السيارات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 18% مسجلة نحو 5 آلاف و 504 مركبات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% محققة بيع 4 آلاف و279 مركبة، تلتها «شيري» ثالثًا بنسبة 12.6% بنحو 3 آلاف و 838 سيارة.

وجاءت «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة سوقية 8.9% بإجمالى نحو 2712 مركبة، أعقبتها «رينو» خامسًا بنسبة 7.4% مسجلة بيع 2271 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «BYD» للمرتبة السادسة بحصة سوقية 6.3% بإجمالى بيع 1921 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» سابعًا بنسبة 5.9% بواقع 1787 مركبة.

بينما حافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المركز الثامن بحصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 1282 مركبة، تلتها «كيا» تاسعًا بنسبة 3.4% بنحو 1030 سيارة.

وحصدت «إم جي» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3% بإجمالى 909 سيارات، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 2.4% بنحو 747 مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 2% بواقع 597 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 5 أشهر من 2023: