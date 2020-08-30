«نيسان» تتصدر مبيعات السيارات الملاكي بحصة سوقية 12% خلال يوليو

بعد تمكنها من تسويق 1470 مركبة

تصدرت العلامة التجارية «نيسان» مبيعات السيارات الملاكي بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 12% بعد تمكنها من تسويق 1470 مركبة خلال يوليو الماضى، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاءت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بحصة سوقية 11.4% مسجلة بيع 1432 ألف مركبة في السوق المحلية، خلال الشهر الماضى.

حلت “شيفروليه” في المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات سيارات الركوب بعد أن حصدت حصة سوقية 11% بإجمالى بيع 1325 سيارة.

تمركزت “هيونداي” فى المرتبة الرابعة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 9.2% مسجلة بيع 1150 وحدة، أعقبتها “رينو” في المركز الخامسة بحصة بلغت 9% محققة بيع 1090 سيارة.

وحصدت العلامة الكورية “كيا” المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 8.5% مسجلة بيع 1068 مركبة، تلتها “ام جي” في المركز السابعة بحصة بلغت 8% مسجلة بيع 1005 سيارة.

واقتنصت “فيات” المرتبة الثامنة بحصة سوقية 7% محققة بيع 886 وحدة، تبعتها “شيري” في المركز التاسع بحصة بلغت 6% بإجمالي بيع 704 مركبة.

تمركزت “سيتروين” فى المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الملاكي بحصة سوقية 4% بواقع 460 مركبة، أعقبتها “بيجو” في المركز الحادي عشر بحصة بلغت 3.6% بإجمالي بيع 453 وحدة.

ظهرت “بي واي دي” في المرتبة الثانية عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 242 مركبة، خلال شهر يوليو الماضى.

واستحوذت باقي الماركات الأخرى على حصة سوقية 14% مسجلة بيع 1181 سيارة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال شهر يوليو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة العلامات التجارية الأكثر لسيارات الركوب مبيعًا في مصر خلال يوليو الماضى:

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة العلامات التجارية الأكثر لسيارات الركوب مبيعًا في مصر خلال يوليو الماضى: