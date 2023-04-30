«نيسان» تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال الربع الأول (جراف)

تصدرت «نيسان» مبيعات السيارات الملاكي في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 30.8% مسجلة نحو 3803 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيري» فى المركز الثانى بحصة سوقية 18.3% محققة بيع 2255 سيارة، أعقبتها «BYD» ثالثًا بحصة قدرها 9.6% بواقع 1181 وحدة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7.6% مسجلة بيع 941 مركبة، تلتها «كيا» خامسًا بنسبة 4.3% بواقع 528 وحدة.

وحصدت «رينو» المرتبة السادسة بصحة سوقية 4.2% محققة بيع 516 سيارة، أعقبتها «إم جي» سابعًا بحصة قدرها 4.1% بنحو 502 وحدة.

واقتنصت «ميتسوبيشي» المركز الثامن بحصة سوقية 4% بعدما تمكنت من بيع 489 سيارة، تلتها «هيونداي» تاسعًا بحصة قدرها 3.3% بواقع 412 مركبة.

وتمركزت «ستروين» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مستحوذة على حصة سوقية 2.3% مسجلة بيع 280 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.