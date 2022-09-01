«نيسان» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً.. و«سوزوكى» فى مقدمة المستورد

تصدرت العلامة التجارية «نيسان» مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما اقتنصت حصة سوقية %36 بإجمالى نحو 11.7 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

وحلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة %34 مسجلة بيع 11 ألفًا و94 سيارة، تلتها «BYD» ثالثًا بنحو %8.4 بواقع 2723 وحدة.

وصعدت «هيونداي» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %6.6 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا بإجمالى نحو 2167 مركبة، فيما تراجعت «لادا» خامسًا بنحو %6.4 بواقع 2095 وحدة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها فى المرتبة السادسة، مستحوذة على %5.2 محققة بيع 1697 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة %2.1 بحوالى 677 سيارة.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة %1.1 بإجمالى نحو 365 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

يشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت ارتفاعًا بنسبة %1.9، لتصل إلى 32 ألفًا و609 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 32 ألفًا و7 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«سوزوكي» تقود مبيعات الطرازات المستوردة

سوزوكي

تصدرت «سوزوكي» مبيعات السيارات المستوردة فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %18.8 إذ تمكنت من بيع 12.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وحلت العلامة الصينية «إم جي» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %12.3، بإجمالى بيع 8.4 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %11، مسجلة نحو 7.5 ألف سيارة.

وحلت «كيا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.9 بإجمالى بيع 6.7 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8.5 بنحو 5.8 ألف سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية %8.2 بعدما حققت بيع 5.6 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %5.6، بإجمالى نحو 3836 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بنحو %4.9 بواقع 3351 مركبة.

وصعدت «ستروين» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية %3.5، محققة بيع 2442 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز العاشر بنحو %3.4 بواقع 2341 وحدة.

واحتلت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %3.2 مسجلة نحو 2179 مركبة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثانى عشر، بنحو %2.3 بواقع 1596 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %8.5 على الماركات التجارية الأخرى، بإجمالى بيع 5850 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات السيارات المستوردة فى مصر شهدت تراجعًا بنسبة %20.7، لتصل إلى 68 ألفًا و905 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 86 ألفًا و908 مركبات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحصة سوقية %30.4

«صنى» تعتلى قمة «الاقتصادية»

«نيسان» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً

اعتلت «نيسان صني» قمة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %30.4، مسجلة نحو 10 آلاف و187 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %14.5 بإجمالى بيع 4881 مركبة، تلتها «إم جى 5» ثالثًا بنسبة قدرها %9.3، بواقع 3108 مركبات.

وحصدت «سوزوكى سويفت» المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.9، محققة بيع 2977 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» خامسًا، مستحوذة على %7.4 بإجمالى بيع 2486 وحدة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %6.2، مسجلة بيع 2095 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» سابعًا بنحو 5.6% بواقع 1875 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، تمكنت «هيونداى أكسنت RB» من اقتناص المرتبة الثامنة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.6 بإجمالى بيع 859 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو 301» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.1 بنحو 714 سيارة، أعقبتها «هيونداى i20» فى المركز العاشر بنسبة بلغت %2 بواقع 684 مركبة.

وحصدت «رينو لوجان» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2 محققة بيع 671 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز الثانى عشر بنحو %1.9 بواقع 649 مركبة.

فى حين، ظهرت «رينو ستيب واي» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %1.6 بإجمالى بيع 542 سيارة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.4 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

مسجلة 5.5 ألف مركبة

«فيات تيبو» تهيمن على فئة الركوب «المتوسطة»

فيات تيبو

هيمنت «فيات تيبو» على مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات متوسطة الحجم «Car-C» بعدما استحوذت على حصة سوقية %19.2، بإجمالى نحو 5508 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %15.9 بواقع 4573 سيارة، تلتها «شيرى أريزو 5» ثالثًا بنحو %14، مسجلة بيع 4015 مركبة.

وحلت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.5 مسجلة بيع 2723 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» خامسًا بنسبة %5.9 بواقع 1697 سيارة.

وجاءت «نيسان سنترا» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة «Car-C» مسجلة حصة سوقية %5.6 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1604 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز السابع بحصة بلغت %5.5 بنحو 1585 سيارة.

فيما تراجعت «كيا جراند سيراتو» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %5.5 محققة بيع 1576 سيارة، أعقبتها «رينو ميجان» فى المركز التاسع بنسبة %5.4 بنحو 1561 مركبة.

وظهرت «إم جى 6» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.9 بعدما حققت بيع 1396 سيارة، تلتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز الحادى عشر، بحصة بلغت %4.6 بإجمالى نحو 1308 وحدة.

وحصدت «فورد فوكاس» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.9 بإجمالى بيع 537 مركبة، تلتها «كيا سيراتو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %0.9 بنحو 250 سيارة.

وجاءت «شانجان إيادو» فى المرتبة الرابعة عشرة مسجلة حصة سوقية %0.7 محققة بيع 204 مركبات، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الخامس عشر، بنحو %0.5 مسجلة نحو 152 سيارة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

.. و«بيجو 508» تهيمن على السيدان «متوسطة الحجم Car-D»

هيمنت «بيجو 508» على مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %72.7 بعدما تمكنت من بيع 577 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيفروليه ماليبو» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %14.6 بإجمالى بيع 116 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %2.9 بنحو 23 سيارة.

وحلت «فورد فيوجن» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت %2.8، محققة بيع 22 مركبة، أعقبتها «هوندا أكورد» فى المركز الخامس بحصة %2.6 بواقع 21 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «بريليانس H530» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة حصة سوقية %2.5 بإجمالى نحو 20 مركبة، تلتها «تويوتا كامري» سابعًا بنحو %1.9 بإجمالى نحو 15 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

للشهر الثانى على التوالى

«شيرى تيجو 3» تقود شريحة «SUV – C»

فيات تيبو

قادت «شيري تيجو 3» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %16.1 بإجمالى نحو 3737 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %14.8 بعدما تمكنت من بيع 3434 سيارة، تلتها «شيري تيجو 7» ثالثًا بحصة بلغت %14.4 مسجلة نحو 3342 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» في المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %8.8، مسجلة بيع 2051 سيارة، تلتها «نيسان قشقاي» خامسًا بنسبة %6.5 بواقع 1505 وحدة.

فيما صعدت «بيجو 3008» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %6.3 بإجمالى نحو 1461 مركبة، تلتها «MG HS» سابعًا بحصة بلغت %6.2 بنحو 1439 سيارة.

وحلت «شيري تيجو 7 برو» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.9 بإجمالى نحو 1135 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» تاسعًا بنسبة قدرها %3.6 مسجلة نحو 846 مركبة.

في حين تمركزت «بيجو 5008» في المرتبة العاشرة، بحصة سوقية %2.7 بإجمالى بيع 629 مركبة، أعقبتها «هافال H6» في المركز الحادي عشر بنحو %2.4 مسجلة نحو 547 مركبة.

وحصدت «رينو داستر» في المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.7 بإجمالي بيع 405 سيارات، أعقبتها «ميتسوبيشي إكليبس كروس» في المركز الثالث عشر بنحو %1.7 بواقع 403 مركبات.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو %10 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة داخل خلال الشهور السبعة الأولى من من العام الحالى.

بإجمالى 2239 وحدة

«إم جى ZS» تتربع على عرش «كروس أوفر»

MG-ZS 2

تربعت «إم جى ZS» على عرش السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %23.3، بإجمالى 2239 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %15.7، بعدما تمكنت من تسويق 1507 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز الثالث بنحو %12.6 بنحو 1206 سيارة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.3، مسجلة 894 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» خامسًا بنحو %6.3 بإجمالى نحو 604 مركبة.

وظهرت «نيسان جوك» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، مسجلة حصة سوقية %6 بإجمالى نحو 573 سيارة، تلتها «بيجو 2008» سابعًا بنسبة %4.7 بواقع 455 مركبة.

وتراجعت «جيب رينيجيتد» للمرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.6 بعدما تمكنت من تسويق 440 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «ستروين C4» فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة سوقية %4.5 بإجمالى 432 مركبة، تلتها «جيلى كول راي» فى المركز العاشر بحصة قدرها %4.3 بواقع 411 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.9 بعدما حققت بيع 280 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بنسبة %2.7 بنحو 261 سيارة.

وجاءت «فيات 500X» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر، مسجلة حصة سوقية %1.4 بنحو 134 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.