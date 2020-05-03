«نيسان» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة خلال الربع الأول (جراف)

تصدرت «نيسان» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات المجمعة محليًا، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %30.3 مسجلة بيع 3244 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليًا نموًا بنسبة %16.5 لتصل إلى 10.6 ألف وحدة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 9.1 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب «أميك»، حلت العلامة الصينية «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعا بحصة سوقية %19.6 بعد أن تمكنها من بيع وتسليم 2094 مركبة خلال تلك الفترة.

جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثالثة بعد أن اقتصت حصة سوقية %17 مسجلة بيع 1822 مركبة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الرابع بحصة بلغت %13 مسجلة بيع 1399 سيارة.

حصدت «بى واى دي» الصينية المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية %11.8 محققة بيع 1266 مركبة.

حلت العلامة الروسية «لادا» فى المرتبة السادسة التى اقتنصت حصة سوقية %4 بعد أن استطاعت بيع 475 سيارة.

تمركزت «تويوتا» فى المرتبة السابعة مستحوذة على حصة سوقية %1.8 محققة بيع 196 مركبة، تبعتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 102 مركبة.

ظهرت العلامة التجارية «جيب» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة سوقية %0.8 محققة بيع 85 مركبة، ثم جاءت «جيلي» فى المركز العاشر بحصة بلغت %0.1 بواقع 12 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع مبيعات السيارات الركوب المجمعة محليًا خلال الربع الأول من العام الحالي:

«تويوتا» تتربع على قمة مبيعات السيارات المستوردة

تربعت «تويوتا» على قمة مبيعات سيارات الركوب المستوردة، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %16 بإجمالى بيع 4206 وحدات، خلال الربع الأول من العام الحالي.

كانت مبيعات سيارات الركوب المستوردة سجلت نموًا بنسبة %85 لتصل إلى 26.3 ألف مركبة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 14.2 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفقًا لـ«أميك»، صعدت العلامة الفرنسية «رينو» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المستوردة بحصة سوقية %13.3 محققة 3509 وحدات خلال تلك الفترة.

تمركزت العلامة الصينية «ام جي» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %11.2 بعد تمكنها من بيع وتسليم 2950 مركبة، فيما تراجعت «فيات» للمركز الثالث بحصة بلغت سوقية %11 بواقع 2903 مركبات.

حلت «هيونداي» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المستوردة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %10 بإجمالى بيع 2641 سيارة.

حصدت العلامة الكورية «كيا» المرتبة السادسة بحصة سوقية %9.5 محققة بيع 2501 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز السابع بحصة بلغت %7.8 بإجمالى بيع 2049 سيارة.

احتلت العلامة الفرنسية بيجو المرتبة الثامنة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %6.2 مسجلة بيع 1636 سيارة، تلتها «سيتروين» فى المركز التاسع بحصة بلغت %3.4 محققة بيع 904 مركبات.

جاءت «نيسان» فى المرتبة العاشرة مسجلة حصة سوقية %3.3 بواقع 865 مركبة.

ظهرت «سوزوكي» فى المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %1.5 بعد أن تمكنت من بيع 398 مركبة، ثم جاءت «فورد» فى المركز الثانية عشر بحصة بلغت %1.3 مسجلة بيع 351 وحدة.

اقتنصت باقى العلامات التجارية الأخرى حصة سوقية %5.3 مسجلة 1403 مركبات، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المستوردة خلال الربع الأول: