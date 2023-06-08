«نيسان» تتصدر قوائم تراخيص السيارات الملاكي بوحدات المرور للشهر الرابع (جراف)

احتفظت «نيسان» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، للشهر الرابع على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 1152 مركبة خلال مايو الماضى،

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 1140 سيارة، فيما اقتنصت «رينو» المركز الثاني بترخيص 715 وحدة.

واقتنصت «بي واي دي» المرتبة الرابعة بإجمالى 527 مركبة، تلتها «سوزوكي» في المركز الخامس بنحو 506 مركبات.

وحصدت «كيا» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 446 مركبة خلال الشهر الماضى.

فى المقابل، حافظت «مرسيدس» على تمركزها في المرتبة السابعة بعدما تمكنت من تسجيل 419 سيارة، تلتها «تويوتا» ثامنةً بواقع 342 وحدة.

وظهرت «بي ام دابليو» في المرتبة التاسعة بترخيص 333 سيارة، تلتها «هيونداي» فى المركز العاشر بواقع 298 وحدة.

واحتلت «سكودا» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 272 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى.

ويذكر أن إجمالى عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال مايو الماضى، بلغت نحو 8 آلاف و720 مركبة في مختلف وحدات المرور.