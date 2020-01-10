سيــارات

نيسان إيجيبت: 177 ألف سيارة مبيعات 2019

وسط توقعات بزيادة المبيعات بالتزامن مع تسجيل معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم.
أحمد عوض 3:59 م, الجمعة, 10 يناير 20 3:59 م, الجمعة, 10 يناير 20

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قال مايك وايتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إنها تسعى إلى تطوير المركبات التي تنتجها بمختلف الفئات في ضوء مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة السيارات، خاصة في إضافة كافة المواصفات القياسية وعوامل الأمان بما يسهم في تقليل معدل الحوادث.

وأضاف وايتفيلد، أن شركة نيسان تعمل على إدخال أحدث منظومة التطبيقات الذكية، منها القيادة الذكية، والمركبات الكهربائية التي تعتبر أحد العوامل التي تسهم في تقليل الانبعاثات.

وأوضح أن الشركة تتوقع تحسن مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، على خلفية تراجع معدل التضخم، وارتفاع نسب النمو إلى 6% في مختلف القطاعات بما يسهم في تعافي القوة الشرائية للمستهلكين.

وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية للسيارات بلغت 177 ألف مركبة، منها 94 ألف وحدة مجمعة محلياً، خلال العام الماضي.

وأكد أن صناعة السيارات تعتبر من أبرز القطاعات التي تسهم في زيادة الناتج المحلي لبعض الدول، بما يعادل 14.1% خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه من المتوقع نمو صناعة السيارات المحلية في مصر وسط كافة المؤشرات التي تسير نحو تعافي المبيعات الإجمالية للقطاع، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية إلى 100 مليون نسمة، مما تزيد من معدل الإقبال على شراء السيارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تبحث بشكل دائم مع الجهات الحكومية، إمكانية تطوير وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية في المركبات الموردة للسوق المحلية.

وبشأن تداعيات خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي علي الطرازات المستوردة منها “قشقاي”، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إنه سيكون اتفاقيات سيتم تطبيقها يضمن الحفاظ استيراد السيارات بنفس المواصفات مع عدم تغيير أسعارها في السوق المحلية.

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بقلم أحمد عوض

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