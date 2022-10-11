«نيسان إيجيبت» و«الأمل» تستحوذان على 60% من تسليمات «إحلال السيارات»

استحوذت شركتا نيسان إيجيبت، والأمل لصناعة وتجميع السيارات على نحو %60 من إجمالى تسليمات مبادرة الإحلال البالغة نحو 23 ألفًا و600 وحدة من الملاكى والميكروباص حتى نهاية سبتمبر الماضى.

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، أن «نيسان إيجيبت» احتلت المركز الأول بقائمة الطرازات الأكثر تسليمًا بعد تخصيصها 7350 وحدة للعملاء، بحصة تقارب %31.1 من الأرقام الإجمالية.

وأضاف أن شركة الأمل حلت بالمركز الثانى بعد تسليمها نحو 6750 وحدة، توزعت بواقع 5850 ملاكى من «لادا» و«بى واى دى»، و900 ميكروباص من كينج لونج، لتصل حصتها لنحو %28.6.

وأشار إلى أن المركز الثالث كان من نصيب «جى بى غبور أوتو» التى سلمت نحو 6610 وحدات من الملاكى حتى نهاية سبتمبر الماضى، منها 4600 سيارة من شيرى، بواقع 2800 مركبة من طراز تيجو و1800 من أريزو، إلى جانب 2010 «هيونداى»؛ لتستحوذ على نحو %28 من جملة التسليمات.

وكان المركز الرابع من نصيب شركة المنصور التى سلمت 2260 وحدة من سيارات شيفروليه؛ مستحوذة على %9.6 من الأرقام الإجمالية، فى حين سلمت «المصرية البريطانية» لتصنيع السيارات- إيبام نحو 630 ميكروباص من زيمكس، لتحتل المرتبة الخامسة بنسبة تقارب %2.7.

ولفت إلى أن مبادرة الإحلال تترقب موافقة شركات السيارات على حوالى 9 آلاف طلب تخصيص، فيما ينتظر ألف طلب موافقة البنوك لاستكمال باقى الإجراءات حتى التخصيص واستلام الوحدات الجديدة.

وبلغ عدد طلبات الإحلال المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادرة حوالى 40 ألفًا، وقيمة الحافز الأخضر 570 مليون جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.

وقد توزعت السيارات القديمة المخردة والبالغة نحو 23 ألفا و600 وحدة بواقع 21 ألفًا من الملاكى، وحوالى 900 تاكسى، وما يقارب 1700 ميكروباص، موزعة على ساحات التخريد، بواقع 20 ألفا و920 وحدة للقاهرة الكبرى، فيما استحوذت الإسكندرية على 2200 والسويس وبورسعيد على 400 لكل منهما والبحر الأحمر على 350، وتم تخريد 50 مركبة فى شرم الشيخ.

ورصدت وزارة المالية منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى التى تستهدف إحلال 250 ألف وحدة خلال 3 سنوات، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022.

ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة «الجديدة» بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألفً، وفى حالة الميكروباص %25 بقيمة 65 ألف جنيه.