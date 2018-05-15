نيسان إيجيبت في ختام المؤتمر السنوي: 2018 عام ملئ بالتحديات

المال - خاص : اختتمت نيسان موتور إيجيبت مؤتمرها السنوى لموزعيها المعتمدين الذي يعقد سنوياً، ويتم من خلاله عرض أبرز و أهم النتائج في السنة الماضية و مناقشة الخطط المستقبلية للشركة خلال السنة القادمة بالإضافة إلى تكريم عدد من الموزعين نظراً للنتائج المتميزة التى حققوها خلال عام 2017.

المال – خاص :

اختتمت نيسان موتور إيجيبت مؤتمرها السنوى لموزعيها المعتمدين الذي يعقد سنوياً، ويتم من خلاله عرض أبرز و أهم النتائج في السنة الماضية و مناقشة الخطط المستقبلية للشركة خلال السنة القادمة بالإضافة إلى تكريم عدد من الموزعين نظراً للنتائج المتميزة التى حققوها خلال عام 2017.

خلال المؤتمر تم عرض و مناقشة نتائج العام الماضي لبعض الأقسام منها المبيعات ،التسويق ،تطوير شبكة العملاء ، التدريب ،خدمات ما بعد البيع ، إدارة جودة العميل ،خدمات ما بعد البيع و إدارة الارضاء التام للعميل.

وأعرب كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت عن سعادته لحضور هذا المؤتمر الهام لأول مرة والذي يجمع نخبة من موزعين نيسان المعتمدين.

وأضاف “مايدا” قائلاً “إن عام 2018 عام هام مليئ بالتحديات و علينا أن نعمل سوياً لتحقيق أهدافنا لذلك أدعو الجميع للعمل معاً لتعزيز مكانة الشركة فى مصر وتحقيق أهدافنا”

وتابع مايدا قائلاً : “علينا أن نبيع المزيد من السيارات لتطوير قاعدة عملائنا ، ونوفر للعملاء أفضل الخبرات في المبيعات وخدمة ما بعد البيع ، وتعزيز قوة علامتنا التجارية إلى أعلى المستويات و لذلك فإن التحديات في السنة المالية الحالية في غاية الأهمية”

وتابع : “نواجه العديد من العقبات لكنني على ثقة بأننا سنواصل التزامتنا و أعتمد على تعاونكم و مجهوداتكم في الفترة القادمة” و في النهاية وجه السيد مايدا رسالة شكر لجميع الموزعين لالتزامهم تجاه نيسان وإظهار تفانيهم ومساهماتهم الرائعة طوال العام المالي 2017 متطلعا إلي المزيد في عام 2018″.

الجدير بالذكر، أن شركة نيسان تنظم هذا المؤتمر سنويا مما يعكس إستراتيجية الشركة في وضع موزعيها المعتمدين كأحد ركائزها الأساسية لتحقيق المزيد من النجاحات