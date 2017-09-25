نيسان إيجيبت تفتح باب حجز قاشقاي الجديدة

أحمد شوقيقال مصدر في شركة نيسان إيجيبت إن الشركة قررت فتح باب الحجز للشكل الجديد من نيسان قاشقاي موضحًا أن أسعار الحجز المبدئية تقدر بـ 430 ألف جنيه للفئة الأولى و480 ألف للفئة الثانية من السيارة المستوردة من أوروبا والتي تتمتع بالخصومات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.وتوقع وص

أحمد شوقي



قال مصدر في شركة نيسان إيجيبت إن الشركة قررت فتح باب الحجز للشكل الجديد من نيسان قاشقاي موضحًا أن أسعار الحجز المبدئية تقدر بـ 430 ألف جنيه للفئة الأولى و480 ألف للفئة الثانية من السيارة المستوردة من أوروبا والتي تتمتع بالخصومات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.



وتوقع وصول الدفعة الأولى من السيارة بحلول نوفمبر المقبل ليبدأ تسليمها للعملاء وفق ترتيبهم بقوائم الحجز.



وأشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على السعر النهائي للسيارة نيسان باترول والمقدر حاليًا بـ 3.6 مليون جنيه؛ على أن يتم التسليم فورًا؛ موضحًا أنه تم عرض السيارة بالفعل بصالات العرض الخاصة بنيسان إيجيبت ليتمكن العملاء من الاطلاع على التفاصيل الخاصة بها.

وتم الإعلان رسميًا عن الشكل الجديد من قاشقاي والسيارة نيسان باترول على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي انتهت فعالياته السبت الماضي.



وأوضح المصدر أن الشركة لم تفتح باب الحجز الفعلي للسيارتين ضمن فعاليات أوتوماك فورميلا غبة في التأكد من الأسعار النهائية لكل منهما ومواعيد التسليم الخاصة بهما مضيفًا أنه تم جمع بيانات العملاء الراغبين في شراء أي من الطرازين أو معرفة تفاصيل عنهما للتواصل معهم بعد انتهاء فعاليات المعرض وهم ما بدأت فيه إدارة المبيعات بالشركة فعلًا.

وعرضت نيسان إيجيبت عرضت خلال المعرض سيارتها الكهربائية GT-R لكن لن يتم طرحها في مصر قريبًا نظرًا لافتقاد البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه النوعية من الطرازات في مصر رغم اتجاه عدد من الدول الأخرى لقصر تسيير السيارات في شوارعها على الطرازات الكهربائية.



وتحتل نيسان المركز الثاني على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2017 بحصة سوقية 17.9% من مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بواقع 12.5 ألف وحدة مقابل 12% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 14.4 ألف وحدة.



وتعتبر نيسان من أفضل السيارات أداء خلال العام الجاري الأمر الذي يرجعه الموزعون إلى اتباع سياسة التدرج في زيادات الأسعار على خلفية تقلبات أسعار الصرف.

